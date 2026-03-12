Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡A la fase de grupos de la Libertadores! El DIM sufrió pero el «Polaco» selló la clasificación en el Atanasio

    La desesperación de los uruguayos se tradujo en violencia: al minuto 90, Ramiro Peralta vio la roja directa

    Publicado por: SoloDuque

    medellin libertadores
    Foto: @DIM_Oficial
    ¡A la fase de grupos de la Libertadores! El DIM sufrió pero el «Polaco» selló la clasificación en el Atanasio

    Resumen: Medellín vs Juventud resultado hoy, gol Polaco Fydriszewski Libertadores, DIM fase de grupos 2026, equipos colombianos Libertadores 2026

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El “Poderoso” está de vuelta en la élite del continente. Este jueves 12 de marzo, el Deportivo Independiente Medellín venció 2-1 a Juventud de Las Piedras en una noche cargada de nervios, pierna fuerte y un final agónico que puso a celebrar a los pocos miles de hinchas que colmaron el Atanasio Girardot.

    Con este resultado, Colombia logra un hito que no se veía desde 2021: tener a cuatro clubes, Santa Fe, Tolima, Junior y DIM, compitiendo simultáneamente en la fase de grupos del torneo más importante de América.

    Los goles de la clasificación

    El DIM pegó primero y temprano. Al minuto 14, Hayen Palacios aprovechó una desatención defensiva para abrir el marcador y poner en ventaja al equipo de Alejandro Restrepo. Sin embargo, la alegría duró poco; al minuto 25, el uruguayo Federico Barrandeguy enmudeció el estadio con un cobro de tiro libre impecable que se clavó en el ángulo, inalcanzable para Ichazo.

    El drama y la jerarquía de Fydriszewski

    El segundo tiempo fue una guerra de desgaste. Juventud se quedó sin cambios y sufrió una baja por lesión, quedando con 10 hombres en el tramo final. Cuando el fantasma de los penales ya rondaba el Atanasio, apareció la figura: el “Polaco” Fydriszewski. Al minuto 82, el delantero cazó un balón en el área y marcó el 2-1 definitivo, desatando el júbilo en las graderías.

    La desesperación de los uruguayos se tradujo en violencia: al minuto 90, Ramiro Peralta vio la roja directa tras una criminal patada en la cara a Loboa, dejando a su equipo con nueve y sin opciones de remontada.

    Alejandro Restrepo descansa: El Poderoso avanza a la fase de grupos de la Libertadores 2026 y la espuma baja.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.