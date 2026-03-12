¡A la fase de grupos de la Libertadores! El DIM sufrió pero el «Polaco» selló la clasificación en el Atanasio

Minuto30.com .- El “Poderoso” está de vuelta en la élite del continente. Este jueves 12 de marzo, el Deportivo Independiente Medellín venció 2-1 a Juventud de Las Piedras en una noche cargada de nervios, pierna fuerte y un final agónico que puso a celebrar a los pocos miles de hinchas que colmaron el Atanasio Girardot.

Con este resultado, Colombia logra un hito que no se veía desde 2021: tener a cuatro clubes, Santa Fe, Tolima, Junior y DIM, compitiendo simultáneamente en la fase de grupos del torneo más importante de América.

[🤩❤️💙] Estamos juntos en esto. Estamos en fase de grupos. ✊ pic.twitter.com/K4OuAKH61L — DIM (@DIM_Oficial) March 13, 2026

Los goles de la clasificación

El DIM pegó primero y temprano. Al minuto 14, Hayen Palacios aprovechó una desatención defensiva para abrir el marcador y poner en ventaja al equipo de Alejandro Restrepo. Sin embargo, la alegría duró poco; al minuto 25, el uruguayo Federico Barrandeguy enmudeció el estadio con un cobro de tiro libre impecable que se clavó en el ángulo, inalcanzable para Ichazo.

El drama y la jerarquía de Fydriszewski

El segundo tiempo fue una guerra de desgaste. Juventud se quedó sin cambios y sufrió una baja por lesión, quedando con 10 hombres en el tramo final. Cuando el fantasma de los penales ya rondaba el Atanasio, apareció la figura: el “Polaco” Fydriszewski. Al minuto 82, el delantero cazó un balón en el área y marcó el 2-1 definitivo, desatando el júbilo en las graderías.

La desesperación de los uruguayos se tradujo en violencia: al minuto 90, Ramiro Peralta vio la roja directa tras una criminal patada en la cara a Loboa, dejando a su equipo con nueve y sin opciones de remontada.

Alejandro Restrepo descansa: El Poderoso avanza a la fase de grupos de la Libertadores 2026 y la espuma baja.