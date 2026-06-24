Resumen: La mesa de paz de Itagüí genera incertidumbre tras versiones sobre su posible finalización. Isabel Zuleta aseguró que aún no existe una decisión oficial.

Mesa de paz de Itagüí entra en zona de duda tras visita de Isabel Zuleta

La mesa de paz de Itagüí volvió a quedar en el centro del debate luego de que surgieran versiones sobre una posible finalización de este espacio de diálogo que funciona desde junio de 2023 en la cárcel La Paz.

La discusión tomó fuerza tras una visita realizada por la senadora Isabel Cristina Zuleta al centro penitenciario, encuentro que despertó especulaciones sobre el futuro del proceso.

Las dudas comenzaron luego de que la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) asegurara haber conocido información según la cual los espacios de conversación impulsados bajo la política de Paz Total estarían próximos a concluir, especialmente después del cambio político que se avecina con la llegada del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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Sin embargo, desde la coordinación del proceso negaron que exista una decisión oficial para desmontar la mesa de paz de Itagüí.

La senadora Zuleta explicó que su visita al centro penitenciario tuvo como propósito avanzar en la elaboración de un informe de gestión que deberá ser entregado durante el proceso de empalme entre gobiernos.

De acuerdo con la congresista, todas las mesas de diálogo y procesos relacionados con la Paz Total deben presentar balances de lo realizado durante la actual administración, por lo que la reunión con los voceros de las estructuras criminales hizo parte de ese procedimiento institucional.

Fuentes cercanas al proceso señalaron que aún existen actividades programadas en las próximas semanas y que será el nuevo gobierno el encargado de definir si lamesa de paz de Itagüí continúa o finaliza.

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