Aeropuerto Olaya Herrera celebra el Mes del Patrimonio con agenda cultural

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Resumen: El Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín celebra el Mes del Patrimonio con recorridos históricos, clases de tango, yoga y la Milonga Aires de Gardel en septiembre.

Durante el presente mes de septiembre, el Aeropuerto Olaya Herrera abrirá sus puertas para conmemorar el Mes del Patrimonio mediante una serie de actividades enfocadas en resaltar el valor arquitectónico, histórico y cultural de esta emblemática terminal aérea.

El espacio, reconocido formalmente como Bien de Interés Cultural de la Nación desde el año 2008 y que se encamina a cumplir 95 años de funcionamiento, busca promover la apropiación ciudadana y la memoria colectiva a través de una amplia oferta de acceso público.

La administración del establecimiento confirmó que la agenda contempla diversos encuentros, entre los que destaca un gran rumbón tanguero denominado la Milonga Aires de Gardel, programado para el sábado 19 de septiembre a partir de las 2:30 p.m. en el hall principal.

Esta jornada incluirá un conversatorio reflexivo sobre la conservación de la identidad local, seguido de un espacio de baile y un coctel especial para exaltar la tradición del tango en la capital antioqueña, manifestación que actualmente adelanta su proceso de reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial Distrital.

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Asimismo, la programación académica e histórica contará con recorridos guiados que se llevarán a cabo los viernes 11 y 25 de septiembre a las 2:30 p.m.

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Estas visitas pedagógicas requerirán registro previo a través de los canales digitales de la entidad y permitirán a los asistentes explorar la infraestructura del lugar y repasar los acontecimientos que consolidaron al aeropuerto como un eje del desarrollo regional.

De forma complementaria, el lugar mantendrá sus espacios habituales orientados al esparcimiento y la salud de la comunidad. Todos los sábados del mes se dictarán clases gratuitas de yoga a las 10:00 a.m., seguidas por sesiones de formación en tango a las 2:30 p.m.

La gerencia de la terminal aérea reiteró la invitación para que participen activamente en la construcción de memoria alrededor de este referente de la ciudad.

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