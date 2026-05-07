Resumen: Nuevos textos atribuidos a Érika María Guadalupe Herrera, suegra de Carolina Flores, habrían sido hallados en su celular y revelados por medios internacionales mientras permanece detenida en Caracas. En los mensajes, la mujer habría expresado celos y resentimiento hacia la víctima, además de justificar el crimen asegurando que el arma “se disparó sola”. Las autoridades mexicanas señalaron que la modelo recibió seis disparos y múltiples heridas, y Herrera podría enfrentar una condena de entre 40 y 60 años de prisión si es hallada culpable.

Mensajes de la suegra de Carolina Flores desatan indignación tras asegurar que el arma “se disparó sola”

Nuevos detalles relacionados con el caso de Carolina Flores, asesinada en Ciudad de México, volvieron a generar indignación luego de que medios internacionales revelaran más mensajes que habrían sido encontrados en el celular de Érika María Guadalupe Herrera, la suegra de la víctima y principal señalada del crimen.

Herrera, de 63 años, permanece detenida en Caracas, Venezuela, bajo custodia de Interpol, mientras avanza el proceso de extradición para que sea enviada a México, donde deberá responder por el feminicidio de la modelo de 27 años.

Según la información divulgada por medios como La Razón y Radio Fórmula, los textos hallados en el dispositivo móvil de la mujer hacen referencia directa a lo ocurrido y estarían dirigidos principalmente a su hijo Alejandro Sánchez, esposo de la víctima.

Varias de las notas contendrían frases de resentimiento, celos y dependencia emocional, además de justificar lo sucedido con argumentos que han sido ampliamente criticados en redes sociales.

Estuvo prófuga y fue capturada en Caracas

De acuerdo con lo que se ha conocido hasta el momento, tras el crimen ocurrido el pasado 15 de abril, la mujer habría permanecido prófuga durante dos semanas. Posteriormente, fue ubicada y capturada en un apartamento de lujo en Caracas, lo que permitió que se iniciaran los trámites judiciales correspondientes para su extradición.

Desde entonces, han ido apareciendo nuevos elementos del caso, entre ellos mensajes que presuntamente fueron redactados por Herrera mientras intentaba evadir a las autoridades.

Inicialmente, una periodista venezolana difundió una supuesta carta escrita en el teléfono, en la que la mujer le pedía perdón a su hijo y relataba su versión de lo sucedido el día del asesinato. Sin embargo, con el paso de los días, nuevas notas atribuidas a ella habrían salido a la luz.

La pistola “se disparó sola”: la frase que desató rechazo

Lo que más ha causado controversia es una afirmación incluida en uno de esos textos, donde Herrera asegura que el arma se accionó sin intención. En uno de los mensajes divulgados se lee:

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“Sentí que era como darle cinturonazos, pero por Dios que la pistola se disparó sola”.

La frase ha generado una ola de críticas, especialmente porque las autoridades mexicanas han indicado que Carolina Flores recibió seis disparos en el rostro y el tórax, además de múltiples heridas por impacto.

En otros mensajes atribuidos a la mujer, insiste en que no quería matarla, sino que pretendía “castigarla”, argumento que ha sido calificado como alarmante por usuarios en redes y medios mexicanos.

“Eres mío”: una frase repetida en las notas

En otro de los textos revelados, Herrera habría repetido una frase que también quedó registrada el día del crimen en una cámara de monitoreo de bebés: “Eres mío”.

De acuerdo con las publicaciones difundidas, la mujer manifestaba sentirse desplazada desde que su hijo inició su relación con Carolina Flores y aseguraba que la modelo le había “quitado” a su familia. Las notas, según los reportes, reflejan un fuerte resentimiento hacia la víctima y una dependencia emocional hacia Alejandro Sánchez.

En algunos escritos, Herrera habría sostenido que antes de Carolina, su relación familiar era distinta y que la cercanía con su hijo se había deteriorado desde que él construyó una vida con la joven.

Proceso judicial y posible condena

Mientras se siguen conociendo estos textos, Érika Herrera continúa detenida en Venezuela, a la espera de que se concrete su traslado a México. Allí será imputada como presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores, ocurrido en Ciudad de México.

Si es hallada culpable, podría enfrentar una pena de entre 40 y 60 años de prisión, según lo contemplado en la legislación vigente para este delito en la capital mexicana. No obstante, la condena podría aumentar dependiendo de los agravantes que determine la justicia.

Por ahora, el caso continúa generando conmoción tanto por la violencia del ataque como por los detalles que se han conocido tras la captura de la señalada, especialmente por las declaraciones escritas que han sido interpretadas como una justificación del crimen.