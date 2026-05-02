¿Crimen por una herencia? Familia de Carolina Flores, exreina mexicana, revela oscura hipótesis tras su asesinato

Resumen: La familia de Carolina Flores sostiene que su asesinato podría estar relacionado con una millonaria indemnización que recibió tras la muerte de su padre. Señalan que personas de su entorno cercano conocían este dinero y plantean sospechas sobre una posible motivación económica, aunque las autoridades aún no confirman esta hipótesis y continúan con la investigación.

El caso de la exreina de belleza Carolina Flores continúa generando reacciones y nuevas versiones mientras avanza la investigación por su asesinato ocurrido en un apartamento del sector de Polanco, en Ciudad de México.

En medio del proceso, familiares de la joven han dado a conocer una hipótesis que, según ellos, podría explicar lo ocurrido: un posible interés económico detrás del crimen.

De acuerdo con testimonios entregados en entrevistas recientes, allegados a la víctima consideran que la muerte de Carolina estaría relacionada con una indemnización millonaria que ella recibió tras el fallecimiento de su padre. Este dinero, según sostienen, habría sido un factor determinante que desencadenó los hechos.

Una herencia que hoy toma relevancia

Carolina Flores, nacida en San Diego, Estados Unidos, habría recibido en 2024 una suma importante de dinero como parte de una compensación tras la muerte de su padre, ocurrida en 2022. Para su familia, este dato cobra especial importancia en el contexto actual.

Durante una entrevista con MafianTV, su tía Cintia aseguró: “Tengo entendido que fue la señora Erika María quien estuvo con ella cuando fue a firmar los papeles”, lo que, según sus allegados, indicaría que la hoy señalada conocía detalles del monto recibido.

Para los familiares, esta cercanía con el proceso de la indemnización no sería un hecho menor, sino un elemento que ahora forma parte de las sospechas que rodean el caso.

Señalamientos directos contra su entorno cercano

Las declaraciones más contundentes vinieron por parte de otros integrantes de la familia, quienes plantearon abiertamente la posibilidad de un plan con fines económicos. Javier Flores, tío de la víctima, expresó: “Para mí esto es un plan con maña de ambos, de su mamá para quedarse con eso”.

Estas afirmaciones apuntan tanto a la suegra de Carolina, señalada como principal sospechosa del crimen, como a su esposo, cuya actuación tras los hechos también ha sido cuestionada por los familiares.

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A estas versiones se suman análisis difundidos en plataformas digitales, donde se plantea que la relación entre Carolina y su pareja habría avanzado rápidamente tras conocerse la existencia del dinero, una situación que ha despertado dudas entre quienes siguen el caso.

Comportamientos bajo cuestionamiento

Algunos de los señalamientos también se centran en lo ocurrido después del crimen. De acuerdo con versiones que circulan en redes, se ha cuestionado la reacción del esposo de la víctima en las horas posteriores al ataque.

No obstante, es importante señalar que, hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente estas hipótesis como una línea oficial dentro de la investigación.

Un caso que sigue abierto

El asesinato de Carolina Flores, ocurrido el 15 de abril, es investigado como feminicidio. La principal señalada continúa siendo su suegra, vinculada al caso desde los primeros reportes y capturada el pasado 24 de abril en Caracas, Venezuela.

Detenida en Venezuela probable responsable de feminicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informa que, en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue detenida Erika María… pic.twitter.com/3TDW5dZGDT — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 30, 2026

Mientras tanto, la Fiscalía avanza en la recopilación de pruebas para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y establecer con precisión qué motivó el crimen.

Las declaraciones de la familia han añadido un nuevo elemento al caso, aumentando la presión pública y el interés mediático. Sin embargo, será el proceso judicial el que defina si estas sospechas tienen sustento dentro de la investigación oficial.

Por ahora, el caso sigue en desarrollo y a la espera de respuestas que permitan entender lo ocurrido alrededor de la muerte de la exreina de belleza.