Violencia en el General Santander: disturbios empañan el clásico del oriente entre Cúcuta y Bucaramanga

El ambiente festivo del clásico del oriente se vio empañado por graves hechos de violencia registrados tanto dentro como fuera del estadio General Santander.

Durante el encuentro entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga, el orden público se desbordó, transformando las tribunas en un escenario de caos que puso en riesgo la integridad de los asistentes y empañó el espectáculo deportivo.

En redes sociales circularon diversos videos que capturaron el momento exacto en que grupos de hinchas protagonizaban enfrentamientos directos en las graderías.

Mientras el balón aún rodaba en el campo de juego, se observaban estampidas de aficionados intentando huir de las riñas, lo que generó momentos de pánico entre las familias y asistentes que buscaban refugio en medio de los disturbios internos.

La tensión no se limitó al interior del recinto, ya que en los alrededores del estadio se reportaron fuertes choques entre aficionados y la fuerza pública.

La intervención de las autoridades fue necesaria para intentar dispersar los focos de violencia, dejando un saldo de preocupación generalizada por la falta de garantías de seguridad en eventos de alta rivalidad.

