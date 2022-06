«La dejé tapadita con su manta»: supuesta madre de la bebé hallada muerta en El Santuario, Antioquia

Luego de que se conociera que una bebé de unos 18 meses de nacida fue encontrada sin vida en el municipio de El Santuario, Antioquia, el pasado miércoles, 22 de junio, en las últimas horas se hizo viral un mensaje en el que la supuesta madre de la menor dio información acerca del lugar donde, presuntamente, la habría dejado abandonada.

Y es que el mensaje fue contundente para que las autoridades lograran dar con el cuerpo de la bebé, el cual fue encontrado más específicamente en el sector conocido como la salida a Marinilla.

El desgarrador mensaje de la supuesta madre de la bebé

En el mensaje que, al parecer, la supuesta madre de la bebé le envió a otra persona para que fueran a buscarla, se lee: «la dejé tapadita con su manta color marrón, el desespero me llevó a dejar a mi niña ahí. Encuéntrela, que ella descanse en paz, hazlo por mí ya que no pude hacer nada, me quedé en shock y no pude ni ayudarla. Perdóname por todo esto».

Además, la mujer también dio la ubicación exacta de donde estaba el cuerpo de la niña. Aquí el mensaje completo:



Por ahora, las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes para esclarecer el hecho y determinar si la bebé habría sido asesinada pues, al parecer, su cuerpo tendría signos de violencia, aunque aún no se ha confirmado esta información.

El cuerpo de la bebé fue trasladado a Medicina Legal para esclarecer su plena identidad y causas de muerte.

Se desconoce el paradero de la madre de esta bebé, quien, al parecer, sería de nacionalidad venezolana.

