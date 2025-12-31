‘Nunca perdamos la esperanza’: el mensaje de Federico Gutiérrez para el 2026

Resumen: Federico Gutiérrez envió un mensaje de Año Nuevo en el que pidió no perder la esperanza y aseguró que el 2026 será clave para la defensa de la democracia en Colombia.

En el cierre del 2025 y en la antesala de un año que se proyecta como decisivo para el país, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, envió un mensaje institucional cargado de optimismo, llamado ciudadano y defensa de los valores democráticos.

A través de un video dirigido a los habitantes de la capital antioqueña y a todos los colombianos, el mandatario insistió en no perder la esperanza frente a los retos sociales, políticos y económicos que afronta Colombia.

El pronunciamiento se dio en medio del balance de fin de año y en un contexto nacional marcado por la incertidumbre y los debates sobre el rumbo del país.

En su mensaje, Gutiérrez aseguró que el 2026 debe convertirse en un año clave para la defensa de la democracia, destacando que la protección de las libertades y el fortalecimiento institucional no dependen únicamente de los gobernantes, sino del compromiso colectivo de la ciudadanía.

“El 2026 es el año de la defensa de la democracia y depende de todos”, señaló el alcalde, al tiempo que invitó a los colombianos a mantener la esperanza y a no ceder ante el pesimismo, incluso en medio de las dificultades.

Para Gutiérrez, el futuro del país se construye desde la participación activa, el respeto por las instituciones y la unidad nacional.

En cuanto a la gestión local, el mandatario aseguró que Medellín enfrenta múltiples desafíos, pero reiteró que su administración tiene como meta llevar a la ciudad a “otro nivel”, priorizando el bienestar de la gente, la seguridad, el desarrollo social y la ejecución eficiente de proyectos estratégicos. Según explicó, el trabajo articulado y la confianza ciudadana serán fundamentales para alcanzar esos objetivos durante el nuevo año.

El mensaje también tuvo un tono de invitación a la unión, recordando que el progreso de Medellín y de Colombia no es responsabilidad de una sola figura política, sino el resultado del esfuerzo conjunto de los ciudadanos, las instituciones y los liderazgos regionales.

El mensaje del mandatario cerró con un saludo de Año Nuevo y una reiteración clara: no abandonar la esperanza como motor de transformación social.

