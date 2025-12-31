Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La familia pide de corazón que, si usted es la persona del video o sabe quién la tiene, la entregue o brinde información

Buscamos a Asahi, una bulldog Francés perdida en Cristo Rey; fue recogida por un desconocido

Minuto30.com .- Una familia del sur de Medellín vive momentos de angustia tras la desaparición de su mascota, Asahi, una pequeña Bulldog Francés que se extravió la noche del pasado martes 30 de diciembre en el barrio Cristo Rey.

La preocupación de sus dueños ha crecido tras revisar cámaras de seguridad del sector, donde se observa a una persona recogiendo a la perrita poco después de que esta saliera de su hogar.

La familia pide de corazón que, si usted es la persona del video o sabe quién la tiene, la entregue o brinde información, pues Asahi es un miembro fundamental de su hogar y la extrañan desesperadamente.

Señas particulares para identificar a la mascota

Nombre: Asahi.

Raza: Bulldog Francés.

Color: Pelaje característico con manchas grises y negras (tipo merle).

Lugar de pérdida: Barrio Cristo Rey (Medellín).

Fecha: 30 de diciembre, horas de la noche.

Dada la ubicación, Asahi podría encontrarse en sectores aledaños como Campo Amor, Santa Fe o La Colinita. Se pide a los vecinos, vigilantes y comerciantes de la zona estar atentos a cualquier perrita de estas características que haya aparecido recientemente en su cuadra.

Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser la clave para que Asahi regrese a casa sana y salva para recibir el Año Nuevo con su familia.

Números de contacto urgente: 310 717 1256

La difusión masiva es la mejor herramienta en estos casos. Por favor, comparta esta nota en sus grupos de WhatsApp y redes sociales. ¡Traigamos a Asahi de vuelta!

Cualquier información, por pequeña que sea, es de gran ayuda.

¡Gracias por compartir!