    Buscamos a Asahi, una bulldog Francés perdida en Cristo Rey; fue recogida por un desconocido

    La familia pide de corazón que, si usted es la persona del video o sabe quién la tiene, la entregue o brinde información

    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Una familia del sur de Medellín vive momentos de angustia tras la desaparición de su mascota, Asahi, una pequeña Bulldog Francés que se extravió la noche del pasado martes 30 de diciembre en el barrio Cristo Rey.

    La preocupación de sus dueños ha crecido tras revisar cámaras de seguridad del sector, donde se observa a una persona recogiendo a la perrita poco después de que esta saliera de su hogar.

    La familia pide de corazón que, si usted es la persona del video o sabe quién la tiene, la entregue o brinde información, pues Asahi es un miembro fundamental de su hogar y la extrañan desesperadamente.

    Señas particulares para identificar a la mascota

    Nombre: Asahi.

    Raza: Bulldog Francés.

    Color: Pelaje característico con manchas grises y negras (tipo merle).

    Lugar de pérdida: Barrio Cristo Rey (Medellín).

    Fecha: 30 de diciembre, horas de la noche.

    Dada la ubicación, Asahi podría encontrarse en sectores aledaños como Campo Amor, Santa Fe o La Colinita. Se pide a los vecinos, vigilantes y comerciantes de la zona estar atentos a cualquier perrita de estas características que haya aparecido recientemente en su cuadra.

    Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser la clave para que Asahi regrese a casa sana y salva para recibir el Año Nuevo con su familia.

    Números de contacto urgente: 310 717 1256

    La difusión masiva es la mejor herramienta en estos casos. Por favor, comparta esta nota en sus grupos de WhatsApp y redes sociales. ¡Traigamos a Asahi de vuelta!

    Cualquier información, por pequeña que sea, es de gran ayuda.

    asahi robada en cristo rey

    Captura de video, en el que se ve a un joven que recogió a la perrita, tal vez pensando que no tenía familia

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


