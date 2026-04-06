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Resumen: Medellín registró una reducción del 50% en muertes por accidentes viales durante la Semana Santa, según autoridades.

Le ponen freno a la siniestralidad: Medellín reduce muertes por accidentes viales en Semana Santa

La Semana Santa en Medellín cerró con un balance positivo en materia de seguridad vial, al registrar una reducción del 50% en las muertes por siniestros de tránsito frente al año anterior, según informó la Secretaría de Movilidad.

Durante la temporada se reportaron dos personas fallecidas, en comparación con cuatro casos registrados en el mismo periodo del año pasado, lo que evidencia un impacto favorable de las medidas implementadas por las autoridades.

Operativos y controles en toda la ciudad

Como parte del plan de contingencia, la alcaldía desplegó 125 acciones entre controles de embriaguez, operativos contra piques ilegales, verificación de documentos y acompañamiento a actividades religiosas.

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Estos controles se concentraron especialmente en los principales corredores de ingreso y salida de la ciudad, en el marco de los planes éxodo y retorno, con el objetivo de garantizar una movilidad segura.

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Las acciones dejaron un total de 2.262 comparendos, de los cuales 1.115 fueron impuestos a motociclistas y 1.147 a conductores de vehículos particulares. Además, se realizaron 406 inmovilizaciones: 312 motocicletas y 94 carros.

Las autoridades destacaron el comportamiento ciudadano durante la Semana Mayor e hicieron un llamado a continuar con prácticas responsables en la vía, como respetar las normas de tránsito, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y planear los desplazamientos con anticipación.

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