Resumen: Antioquia adelantó el traslado de 100 personas privadas de la libertad desde estaciones de Policía y unidades militares hacia establecimientos penitenciarios, como parte de un convenio con el INPEC. La medida busca reducir el hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional, con nuevos traslados previstos para 2026.

¡Menos hacinamiento y más seguridad! 100 personas privadas de la libertad fueron trasladadas a establecimientos penitenciarios en Antioquia

Antioquia avanza en una estrategia para disminuir la presión sobre estaciones de Policía y unidades militares mediante el traslado de personas privadas de la libertad a establecimientos penitenciarios del departamento. La iniciativa surge de un acuerdo interinstitucional orientado a mejorar las condiciones de reclusión y optimizar el uso del personal destinado a labores de custodia.

Como resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), fueron trasladadas 100 personas que permanecían en Centros de Detención Transitoria (CDT), espacios no habilitados para detenciones prolongadas. Con esta acción se busca reducir el hacinamiento y permitir que las autoridades policiales y militares concentren sus esfuerzos en tareas operativas y de seguridad ciudadana.

Los traslados se realizaron desde diferentes zonas del departamento. Del total de personas movilizadas, 60 se encontraban en estaciones del Departamento de Policía Antioquia, 37 en instalaciones del Departamento de Policía Urabá y tres bajo custodia de la Brigada XVII del Ejército Nacional.

La medida se enmarca en el cumplimiento de la Sentencia SU-122 de 2022 de la Corte Constitucional, que insta a las entidades del Estado a adoptar acciones frente a la crisis del sistema penitenciario y a garantizar condiciones dignas de reclusión. En este contexto, el traslado a cárceles formales busca mitigar los riesgos derivados de la permanencia prolongada en centros transitorios.

Las autoridades departamentales indicaron que esta estrategia tendrá continuidad. Según lo previsto, durante el primer semestre de 2026 se realizará el traslado de otras 80 personas privadas de la libertad bajo el mismo esquema, como parte de las acciones para avanzar en el descongestionamiento de los CDT y fortalecer la seguridad en el territorio.