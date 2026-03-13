Dos menores de 14 y 15 años fueron secuestradas tras enfrentamientos armados en El Bagre

Resumen: Dos menores de 14 y 15 años fueron secuestradas por hombres armados tras enfrentamientos en el corregimiento Puerto López, en El Bagre, Antioquia.

Crece la preocupación en el Bajo Cauca antioqueño luego de que se confirmara el secuestro de dos menores de edad tras enfrentamientos entre grupos armados ilegales en zona rural de El Bagre.

De acuerdo con las autoridades, las adolescentes, de 14 y 15 años, fueron raptadas por hombres armados señalados de pertenecer a disidencias de las Farc en el corregimiento de Puerto López.

Presuntamente, tres hombres fuertemente armados obligaron a las menores a salir del lugar donde se encontraban y posteriormente se las llevaron con rumbo desconocido. Habitantes del sector indicaron que una de las niñas vestía un vestido rojo y la otra un vestido negro, mientras eran escoltadas por los hombres armados.

La retención de las menores habría ocurrido en medio de las tensiones que se viven en esta zona del Bajo Cauca, donde se registraron combates entre estructuras del Clan del Golfo y una presunta alianza entre disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional.

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De manera preliminar, las autoridades han indicado que estas confrontaciones se habrían generado por señalamientos contra algunos habitantes de la zona, a quienes los grupos armados acusan de colaborar con organizaciones rivales.

Hasta el momento tampoco se han revelado las identidades de dos personas asesinadas durante los enfrentamientos registrados en el corregimiento, mientras las autoridades judiciales adelantan los actos urgentes para esclarecer los hechos.

Entre tanto, organismos humanitarios y autoridades locales han hecho un llamado urgente para que las menores sean liberadas de manera inmediata, mientras continúa la incertidumbre sobre su paradero y estado de salud.

La situación mantiene en alerta a la comunidad del municipio, que teme nuevas acciones violentas en medio de la disputa territorial entre estructuras armadas ilegales en esta zona del departamento de Bajo Cauca.

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