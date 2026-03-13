Juan Manuel Rengifo es uno de los convocados por Diego Arias. Foto: Atlético Nacional

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Resumen: El cuerpo técnico no podrá contar con dos piezas clave para este compromiso

¡El líder juega hoy en «la casa»! Nacional recibe a Llaneros por la fecha 11: conozca los convocados

Minuto30.com .- Atlético Nacional, actual líder de la liga Betplay, salta a la cancha del Atanasio Girardot con la misión de sumar tres puntos que lo alejen de sus perseguidores. El equipo de Diego Arias llega motivado, pero deberá gestionar una nómina afectada por temas médicos frente a un Llaneros que busca dar la sorpresa en Medellín.

El reporte médico: Bajas sensibles

El cuerpo técnico no podrá contar con dos piezas clave para este compromiso:

Juan Manuel Zapata: Presenta una fatiga muscular en el isquiotibial derecho. El defensor aún no se reintegra a trabajos de campo y su evolución es monitoreada día a día.

“Chicho” Arango: Ausente por protocolo de conmoción cerebral. Se espera que, tras cumplir el tiempo de observación, regrese a entrenamientos mañana sábado 14 de marzo.

El clamor por el arco

En las redes sociales y las tribunas, el nombre del guardameta Cataño es tendencia. Los hinchas piden que el joven portero reciba los minutos necesarios para consolidarse, buscando llenar el vacío que la afición siente en esa posición desde hace varias temporadas.

Los Convocados de Diego Arias

Esta es la lista de 20 jugadores que buscarán los tres puntos esta noche:

Arqueros: David Ospina, Castillo.

Defensas: Simón García, Haydar, Tesillo, Román, Velásquez, y Robinson García .

Volantes: Marín, Uribe, Campuzano, Bauzá, Cardona, Rengifo.

Delanteros: Bello, Sarmiento, Moreno, Rodríguez, Asprilla, Morelos.

Cuerpo Arbitral: Fecha 11

Para el duelo de esta noche entre Atlético Nacional y Llaneros FC en el Atanasio Girardot, la DIMAYOR ha designado un cuerpo arbitral encabezado por Jonnathan Ortiz del departamento de Nariño como juez central.

Lo acompañarán en las bandas Andrés Nieto de Tolima y Andrés Julio de Bolívar como asistentes uno y dos, respectivamente.

El control tecnológico desde la cabina del VAR estará a cargo de Stivenson Celeita, mientras que Sebastián Vela cumplirá la función de AVAR, ambos representantes de la capital, Bogotá.

Nacional es líder con un partido menos

Atlético Nacional con 21 puntos y una diferencia de gol de +15 es líder del fútbol colombianos; Llaneros por su parte su ubica décimo, con 14 puntos. Un triunfo para el verde significaría la consolidación en el liderato, mieentras que para los visitantes, representaría el ingreso a los 8.