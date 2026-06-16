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    ¡La peor idea del día! Querían llevarse la moto de una patrullera en Laureles

    ¡Les salió mal! Dos hombres intentaron robar la motocicleta de una patrullera en inmediaciones de la Estación de Policía Laureles.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡La peor idea del día! Querían llevarse la moto de una patrullera en Laureles

    Resumen: Dos hombres fueron capturados tras intentar robar la motocicleta de una patrullera frente a la Estación de Policía Laureles, en Medellín. Les incautaron un arma de fuego.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Dos jóvenes terminaron capturados luego de presuntamente intentar robar la motocicleta de una patrullera en inmediaciones de la Estación de Policía Laureles, en Medellín.

    La rápida reacción de los uniformados permitió frustrar el hurto y detener a los señalados responsables.

    Los hechos ocurrieron en la calle 41 con carrera 75, cuando los dos sujetos, que se movilizaban en una motocicleta, habrían interceptado a la patrullera justo cuando ingresaba a las instalaciones policiales.

    Según el reporte oficial, los presuntos delincuentes la intimidaron con un arma de fuego con el propósito de despojarla de su vehículo.

    Al percatarse de la situación, los uniformados que se encontraban en la estación reaccionaron de inmediato e iniciaron el procedimiento para neutralizar la amenaza.

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    Durante la intervención, uno de los implicados resultó lesionado, mientras que el otro fue reducido y capturado en el lugar.

    En medio del operativo, las autoridades incautaron una pistola, un proveedor, tres cartuchos (uno de ellos modificado) y un teléfono celular que quedó a disposición de las investigaciones.

    Los capturados, de 18 y 21 años, deberán responder por los delitos de tentativa de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Ambos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el proceso de judicialización correspondiente.

    Las autoridades continúan recopilando elementos probatorios para esclarecer completamente los hechos y determinar la participación de cada uno de los involucrados en este intento de hurto.

    ¡La peor idea del día! Querían llevarse la moto de una patrullera en Laureles

    Foto de cortesía.

    ¡La peor idea del día! Querían llevarse la moto de una patrullera en Laureles

    Foto de cortesía.

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