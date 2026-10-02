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Resumen: Tres menores señalados de pertenecer al Frente 18 se entregaron en Ituango con fusiles y municiones y quedaron bajo protección del ICBF.

Soltaron los fierros: tres menores del Frente 18 se entregaron en Ituango

Tres menores de edad, señalados de pertenecer al Frente 18 de las disidencias, se entregaron este jueves ante las tropas estatales en zona rural de Ituango, en Antioquia.

La entrega se produjo en medio de las operaciones y la presión ejercida por las autoridades contra las estructuras armadas que tienen presencia en este municipio.

Al parecer, los adolescentes llegaron hasta el corregimiento El Aro y dejaron las filas del grupo armado junto con armamento tipo fusil y municiones.

Tras su entrega, los tres menores serán puestos bajo disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que deberá adelantar el proceso correspondiente para el restablecimiento de sus derechos.

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Según la información entregada, los adolescentes estarían bajo las órdenes de alias ‘Diomer’, señalado como actual líder del Frente 18. Este hombre habría asumido el mando de la estructura luego de la muerte de alias Ramiro, ocurrida en marzo de 2026 durante un bombardeo.

La salida de estos tres menores se da en un contexto de confrontación armada en esta zona del norte de Antioquia. El Frente 18 mantiene una disputa territorial con el Clan del Golfo por el control de rentas ilícitas y corredores considerados estratégicos para sus actividades.

El Frente 18 hace parte de las estructuras asociadas a las disidencias de las Farc y tiene presencia en diferentes zonas de Antioquia. La confrontación por el control territorial ha generado operaciones de la Fuerza Pública en municipios donde estos grupos buscan mantener su influencia.

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