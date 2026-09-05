Reporte de Medicina Legal: identificados los cuatro fallecidos tras la neutralización de alias ‘Bendito Menor’

Resumen: Medicina Legal identificó los cuatro cuerpos abatidos en el operativo contra alias Bendito Menor en Riohacha. Los restos están listos para la entrega.

Luego de la contundente acción armada que derivó en la neutralización de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con el alias de Bendito Menor, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ratificó la identificación plena de las cuatro personas fallecidas durante el procedimiento desarrollado en la capital de La Guajira.

Mediante una declaración pública emitida este sábado 5 de septiembre, el ente forense confirmó que los restos corresponden a tres hombres y una mujer, tras las labores periciales adelantadas por especialistas de la ciudad de Barranquilla.

La acción armada tuvo lugar en la madrugada del viernes 4 de septiembre en un inmueble ubicado en el barrio Los Olivos de Riohacha. En esa dirección cayeron abatidos el cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, su compañera sentimental Rosa Angélica Tarazona, apodada La Bebecita, y dos hombres que hacían parte de su esquema de protección personal.

Tras la finalización de los protocolos científicos, la entidad forense precisó que los cadáveres permanecen listos para la entrega a sus familiares, sujeto a la previa autorización de las autoridades judiciales correspondientes.

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Investigaciones de la Policía Nacional revelaron que el seguimiento contra el jefe criminal, sobre quien pesaban cinco órdenes de aprehensión vigentes, se concretó mediante rastreos tecnológicos e inteligencia avanzada. Este golpe reduce el impacto del grupo armado en la región Caribe, mientras los organismos competentes autorizan los trámites finales sobre los caídos en el operativo.

Con el dictamen científico completado en Barranquilla, se concluye la fase pericial relacionada con las personas dadas de baja en el operativo, mientras se coordinan las entregas formales a sus allegados bajo estricto control institucional.

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