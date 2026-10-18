¡Menores, armas y drogas! Sellaron tres establecimientos que operarían bajo fachada sindical en Bogotá

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Resumen: Tres establecimientos del barrio Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, en Bogotá, fueron sellados durante tres meses tras un operativo en el que las autoridades encontraron menores de edad, armas cortopunzantes y estupefacientes. Los locales presuntamente operaban bajo una fachada sindical y habrían presentado documentos irregulares para evadir controles. El procedimiento dejó incautaciones y órdenes de comparendo, conforme a la Ley 1801 de 2016.

Tres establecimientos del barrio Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, en Bogotá, fueron sellados temporalmente luego de que las autoridades encontraran menores de edad, armas cortopunzantes y estupefacientes durante un operativo de inspección. Los locales, que presuntamente operaban bajo la fachada de sindicatos, deberán permanecer cerrados durante tres meses.

El procedimiento se realizó de manera conjunta entre la Policía Nacional, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Alcaldía Local y el Ministerio del Trabajo. Las entidades verificaron la legalidad de los establecimientos y el cumplimiento de los requisitos exigidos para su funcionamiento.

Durante los registros, los uniformados identificaron situaciones que motivaron la intervención, entre ellas la presencia de menores de edad y elementos que fueron incautados. Además, encontraron presuntas irregularidades en los documentos presentados por los administradores de los locales.

Presuntas irregularidades en la documentación

Según el reporte policial, los documentos cuestionados habrían sido utilizados para evadir los controles de las autoridades y las restricciones relacionadas con los horarios de funcionamiento.

A estos hallazgos se sumó el ingreso y la permanencia de menores de edad en los establecimientos, una situación señalada en el informe como contraria a las normas de convivencia. Ante las irregularidades detectadas, las autoridades ordenaron la suspensión inmediata de las actividades comerciales.

La información disponible no precisa cuántos menores fueron encontrados ni las cantidades de armas cortopunzantes y sustancias estupefacientes incautadas.

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Tres meses de suspensión para los establecimientos

Como resultado del operativo, los tres locales recibieron una medida de suspensión temporal de la actividad económica por tres meses, de conformidad con la Ley 1801 de 2016, correspondiente al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Asimismo, las autoridades impusieron las respectivas órdenes de comparendo e incautaron los elementos encontrados durante las inspecciones. La intervención buscaba verificar que los establecimientos cumplieran con las disposiciones legales y prevenir situaciones que pudieran afectar la seguridad y la convivencia en el sector.

¿Cómo reportar situaciones que afecten la seguridad en Bogotá?

Tras el procedimiento, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia invitó a la ciudadanía a informar sobre hechos que puedan poner en riesgo la tranquilidad de los barrios.

Para reportar estas situaciones, las personas pueden comunicarse con la Línea de Emergencias 123 o acudir al CAI más cercano para solicitar la intervención de las autoridades.