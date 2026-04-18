    Justicia reconoce como víctima al menor que participó en atentado contra Miguel Uribe Turbay

    El caso del atentado contra Miguel Uribe toma un giro inesperado. El joven que disparó ahora es reconocido como víctima dentro del proceso.

    Publicado por: Melissa Noreña

    El caso del atentado contra Miguel Uribe Turbay dio un giro que ha generado controversia en el ámbito judicial: el menor de edad que ejecutó el ataque fue reconocido como víctima dentro del mismo proceso penal. La decisión se conoció en medio de las audiencias contra otros presuntos implicados en la red criminal que habría planeado el hecho.

    Los hechos se remontan al 7 de junio de 2025, cuando el menor disparó contra el entonces precandidato en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.

    De acuerdo con la investigación, el adolescente actuó bajo órdenes de una estructura dedicada al sicariato, que lo habría presionado y amenazado para cometer el crimen. Tras el ataque, intentó huir, pero fue capturado y posteriormente confesó su participación.

    Durante el proceso judicial, se estableció que el joven fue reclutado por integrantes de esta organización ilegal, que utilizaba a menores de edad para ejecutar homicidios.

    Según su testimonio, accedió a realizar el atentado por miedo a represalias contra su familia, lo que fue determinante para que su defensa solicitara el reconocimiento como víctima.

    Esta condición fue revelada en el marco del proceso contra uno de los presuntos reclutadores, lo que generó incomodidad entre los familiares de Miguel Uribe, quienes ahora comparten ese estatus dentro del expediente.

    El caso ha abierto un debate jurídico sobre el alcance de esta figura, que busca proteger a menores instrumentalizados por estructuras criminales, pero que también plantea cuestionamientos frente a la responsabilidad penal y los derechos dentro del proceso.

