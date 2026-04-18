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    ¡Lo apuñalaron saliendo de clase! Crimen de estudiante desata alarma en Bogotá

    La Universidad Uniminuto rechazó el crimen de uno de sus estudiantes a las afueras de su sede en Bogotá.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Lo apuñalaron saliendo de clase! Crimen de estudiante desata alarma en Bogotá
    Foto de archivo.
    ¡Lo apuñalaron saliendo de clase! Crimen de estudiante desata alarma en Bogotá

    Resumen: Estudiante de 19 años fue asesinado con arma blanca cerca de su universidad en Bogotá; autoridades investigan el caso y refuerzan llamados de seguridad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El asesinato de un estudiante universitario vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en entornos educativos de Bogotá. El caso ocurrió el pasado 15 de abril, cuando un joven de 19 años fue atacado con arma blanca en inmediaciones de su institución académica, en hechos que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades.

    La víctima, identificada como Fredy Santiago, cursaba sus estudios en una sede universitaria cuando, al salir de clases, fue abordado por delincuentes que le causaron múltiples heridas. A pesar de los esfuerzos por auxiliarlo, el estudiante falleció debido a la gravedad de las lesiones.

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    El crimen generó una fuerte reacción por parte de la institución educativa Uniminuto, que expresó su rechazo categórico frente a lo ocurrido y manifestó su solidaridad con familiares, amigos y compañeros del joven.

    Además, hizo un llamado urgente a las autoridades para esclarecer el caso y reforzar las condiciones de seguridad en zonas cercanas a universidades.

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    Desde la universidad también se advirtió que este tipo de hechos no solo afectan a su comunidad, sino que reflejan una problemática más amplia relacionada con la violencia urbana en la capital. Por ello, insistieron en la necesidad de implementar medidas efectivas que garanticen la protección de los estudiantes.

    Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para identificar a los responsables, mientras crece la preocupación por la repetición de ataques en espacios frecuentados por jóvenes.

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