¡Terrible! Un menor fue señalado como presunto responsable de la muerte del bebé hallado en una canaleta en Cali

La Policía Metropolitana de Cali entregó nuevos detalles sobre la trágica muerte de un bebé de dos meses de nacido, encontrado sin vida en una canaleta dentro de una fundación ubicada en el sur de la ciudad.

El bebé se encontraba bajo la protección de una fundación del ICBF en el barrio Ciudad Jardín.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el hecho habría sido provocado presuntamente por otro menor de edad que también estaba bajo el cuidado del hogar infantil.

Según las autoridades, el niño, de apenas seis años, aprovechó un momento de descuido para sacar al bebé del lugar.

“Al hacer la revisión de las cámaras se logra evidenciar que la persona que sustrajo a este bebé de esta sala cuna es otro infante de seis años de edad, el cual lo toma y lo lleva hasta una cuneta al interior de la institución. Este caso ya se encuentra a disposición de la Fiscalía y las autoridades competentes para su verificación”, explicó el teniente coronel Jairo Sanabria, jefe de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Cali.

Ante la gravedad del caso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) envió una comisión especial de investigadores desde Bogotá para esclarecer lo sucedido con ambos menores y revisar las condiciones de protección del hogar infantil.

“Nos preocupa enormemente teniendo en cuenta que este tipo de fundaciones son operadores del ICBF y por tanto son responsables, junto con el Estado, de garantizar los derechos de los niños y niñas que allí permanecen. La gran pregunta es cómo un bebé de dos meses desaparece de un cuarto sin que nadie lo note”, manifestó el personero delegado Edward Hernández.

Por su parte, la fundación emitió un comunicado en el que asegura que notificó de inmediato a las autoridades y colaborará plenamente con la investigación.

Además, expresó que asumirá la responsabilidad que corresponda y reafirmó su compromiso con la transparencia y el bienestar infantil.

