‘Me alegra la absolución’: Fico Gutiérrez se pronuncia tras fallo a favor de Álvaro Uribe

Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la absolución de Álvaro Uribe y pidió confiar en la justicia colombiana tras el fallo del Tribunal de Bogotá.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció este martes 21 de octubre, sobre la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue exonerado en segunda instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

El mandatario de la capital antioqueña expresó su satisfacción personal por la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

«A nivel personal me alegra la absolución del expresidente Álvaro Uribe, un hombre que ha hecho mucho por Colombia», señaló Gutiérrez a través de sus redes sociales, donde también manifestó su gratitud hacia el exmandatario y solidaridad con su familia.

El alcalde paisa destacó el sufrimiento que atravesó la familia de Uribe durante el proceso judicial y envió un mensaje de apoyo en este momento de cierre del caso en segunda instancia. «Mi gratitud con él y un abrazo también a su familia, que ha sufrido mucho en este proceso».

Lea también: Papá de Greeicy Rendón rompe el silencio: su defensa insiste en que “los hechos no son una verdad judicial”

Más allá de su postura personal, Federico Gutiérrez aprovechó para hacer un llamado a la confianza en las instituciones del país.

«Como ciudadano, reafirmo la importancia de creer en nuestras instituciones y en la Justicia», expresó el funcionario público.

Cabe recordar que el Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena de 12 años de detención domiciliaria que había sido impuesta a Álvaro Uribe Vélez en primera instancia.

La decisión no fue unánime, pues una magistrada salvó su voto y se apartó del fallo mayoritario que favoreció al expresidente. Los representantes de las víctimas ya anunciaron que interpondrán recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Confío en la Justicia de nuestro país

A nivel personal me alegra la absolución del expresidente Álvaro Uribe, un hombre que ha hecho mucho por Colombia. Mi gratitud con él y un abrazo también a su familia, que ha sufrido mucho en este proceso.

Como ciudadano, reafirmo la… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 21, 2025

Más noticias de Medellín