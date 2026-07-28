Resumen: Autoridades identificaron al menor de 15 años que murió en un presunto enfrentamiento entre grupos armados ilegales en zona rural de Andes, Antioquia.

Identifican al menor que murió en enfrentamiento entre grupos armados en Andes, Antioquia

Las autoridades entregaron nuevos detalles sobre el enfrentamiento armado ocurrido en zona rural del municipio de Andes, Antioquia, donde perdió la vida un menor de edad y otro hombre que permanece sin identificar.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Antioquia, los hechos ocurrieron en la vereda Alto de Carvajal, del corregimiento Santa Inés.

En la mañana de este martes 28 de julio, habitantes de la zona trasladaron hasta la morgue municipal los cuerpos de dos personas con heridas ocasionadas por arma de fuego.

Uno de los fallecidos fue identificado como Yojan, de 15 años. La segunda víctima corresponde a un hombre cuya identidad aún no ha sido establecida por las autoridades.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, explicó que, según la información preliminar, el hecho estaría relacionado con una confrontación entre el Clan del Golfo y otro grupo armado ilegal que delinque en esa zona del departamento.

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Las autoridades señalaron que tropas del Ejército Nacional avanzan en el ingreso al lugar donde ocurrió el enfrentamiento para verificar las circunstancias de lo sucedido y establecer si existen más víctimas.

La inspección técnica de los cuerpos fue realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que adelantan las labores de recolección de elementos materiales probatorios para esclarecer los hechos.

Inicialmente, habitantes del sector habían reportado múltiples detonaciones durante la noche del lunes 27 de julio. En un primer momento se habló de al menos tres personas fallecidas; sin embargo, hasta ahora las autoridades han confirmado el ingreso de dos cuerpos a la morgue municipal, mientras continúan las verificaciones en la zona para establecer el balance definitivo de este hecho violento.

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