Resumen: Con una cómoda ventaja en el marcador global, Atlético Nacional se cita en la capital del país este martes 28 de julio para disputar el partido de vuelta por la Copa Colombia frente a Tigres

¡A sellar la clasificación en Bogotá! Los convocados de Atlético Nacional para definir la serie ante Tigres

Minuto30.com .- Con una cómoda ventaja en el marcador global, Atlético Nacional se cita en la capital del país este martes 28 de julio para disputar el partido de vuelta por la Copa Colombia frente a Tigres. El técnico Lucas González ya definió la lista de viajeros con la que buscará asegurar el tiquete a la siguiente fase del certamen.

El conjunto verdolaga afronta un duelo decisivo desde las 8:30 de la noche de este martes 28 de julio en Bogotá. Pese a llegar con tranquilidad gracias al resultado obtenido en casa, el cuerpo técnico no quiere sorpresas y ha desplazado a su mejor arsenal disponible para liquidar la llave frente al equipo felino.

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Los elegidos por Lucas González

Para este compromiso, el estratega ha revelado la lista oficial de convocados, combinando experiencia y juventud para afrontar el reto en la altura capitalina. El grupo está conformado por los siguientes jugadores:

Arqueros: Armani y Marquinez.

Defensas: Tesillo, Haydar, Parra, Román y Velásquez.

Mediocampistas: Zapata, Casco, Marín, Campuzano, Lozano, Kevin Parra y Rengifo.

Delanteros: Arango, Sarmiento, Moreno, Rodríguez, Perlaza y Morelos.

La ventaja verdolaga: así fue el partido de ida

Atlético Nacional pisa el césped bogotano con el respaldo del 2-0 conseguido el pasado 21 de julio en el estadio Cincuentenario. En aquella jornada del martes pasado, el equipo mostró solidez y efectividad frente a su público.

La apertura del marcador en el primer encuentro llegó a los 39 minutos de la primera etapa, gracias a una gran definición de Juan Manuel Zapata, quien destrabó el compromiso.

El golpe de gracia anímico antes de irse a los vestuarios ocurrió en el segundo minuto de reposición (45+2′). Tras una excelsa asistencia de Edwin Cardona, el joven Yeicar Perlaza se impuso por los aires y conectó un potente cabezazo para decretar el 2-0 definitivo, resultado que hoy le permite al equipo de Lucas González manejar los tiempos y la presión en la capital.