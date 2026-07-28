Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡A sellar la clasificación en Bogotá! Los convocados de Atlético Nacional para definir la serie ante Tigres

    El conjunto verdolaga afronta un duelo decisivo esta noche en Bogotá, por la Copa Colombia

    Publicado por: SoloDuque

    SPS00405 scaled
    Foto: Atlético Nacional
    ¡A sellar la clasificación en Bogotá! Los convocados de Atlético Nacional para definir la serie ante Tigres

    Resumen: Con una cómoda ventaja en el marcador global, Atlético Nacional se cita en la capital del país este martes 28 de julio para disputar el partido de vuelta por la Copa Colombia frente a Tigres

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Con una cómoda ventaja en el marcador global, Atlético Nacional se cita en la capital del país este martes 28 de julio para disputar el partido de vuelta por la Copa Colombia frente a Tigres. El técnico Lucas González ya definió la lista de viajeros con la que buscará asegurar el tiquete a la siguiente fase del certamen.

    El conjunto verdolaga afronta un duelo decisivo desde las 8:30 de la noche de este martes 28 de julio en Bogotá. Pese a llegar con tranquilidad gracias al resultado obtenido en casa, el cuerpo técnico no quiere sorpresas y ha desplazado a su mejor arsenal disponible para liquidar la llave frente al equipo felino.

    Lea también: Fotos. ¡Siete semanas de baja! El reporte médico que enciende las alarmas en el mediocampo de Atlético Nacional

    Los elegidos por Lucas González

    Para este compromiso, el estratega ha revelado la lista oficial de convocados, combinando experiencia y juventud para afrontar el reto en la altura capitalina. El grupo está conformado por los siguientes jugadores:

    Arqueros: Armani y Marquinez.

    Defensas: Tesillo, Haydar, Parra, Román y Velásquez.

    Mediocampistas: Zapata, Casco, Marín, Campuzano, Lozano, Kevin Parra y Rengifo.

    Delanteros: Arango, Sarmiento, Moreno, Rodríguez, Perlaza y Morelos.

    nacional convocados

    La ventaja verdolaga: así fue el partido de ida

    Atlético Nacional pisa el césped bogotano con el respaldo del 2-0 conseguido el pasado 21 de julio en el estadio Cincuentenario. En aquella jornada del martes pasado, el equipo mostró solidez y efectividad frente a su público.

    La apertura del marcador en el primer encuentro llegó a los 39 minutos de la primera etapa, gracias a una gran definición de Juan Manuel Zapata, quien destrabó el compromiso.

    El golpe de gracia anímico antes de irse a los vestuarios ocurrió en el segundo minuto de reposición (45+2′). Tras una excelsa asistencia de Edwin Cardona, el joven Yeicar Perlaza se impuso por los aires y conectó un potente cabezazo para decretar el 2-0 definitivo, resultado que hoy le permite al equipo de Lucas González manejar los tiempos y la presión en la capital.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.