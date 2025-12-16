Resumen: Un menor de 13 años resultó herido por una explosión frente a la estación de Policía de Chiriguaná, Cesar, en medio del paro armado del ELN.

Explosión frente a estación de Policía en Chiriguaná dejó herido a un menor en medio del paro armado del ELN

Un menor de 13 años resultó herido en la noche del pasado lunes tras la detonación de un artefacto explosivo artesanal lanzado frente a la Estación de Policía de Chiriguaná, municipio del departamento del Cesar, en medio del paro armado declarado por el ELN.

De acuerdo con las autoridades, el adolescente se encontraba junto a su madre en una vivienda ubicada justo al lado de la sede policial, cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta arrojaron una ‘papa explosiva’ en el sector.

La detonación generó una onda expansiva que levantó residuos del suelo, algunos de los cuales impactaron al menor.

El niño sufrió esquirlas en su pierna izquierda y fue trasladado de inmediato al Hospital de Chiriguaná, donde permanece bajo observación médica.

Lea también: Sobreviviente del accidente que dejó 17 jóvenes muertos reveló las fallas que todos vieron del bus

Estos hechos se suman a una serie de acciones violentas registradas durante el paro armado del ELN en el Cesar. Según el Puesto de Mando Unificado (PMU), se realizará un Consejo de Seguridad para analizar la posibilidad de ofrecer recompensa que permita dar con el paradero de los responsables.

“Los ataques registrados durante el paro armado del ELN son actos inhumanos que no tienen justificación y afectan directamente a la población civil. Desde el PMU se evalúa la posibilidad de ofrecer una recompensa por información que permita capturar a los responsables”, afirmó Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar.

Más noticias de Colombia