Sobreviviente del accidente que dejó 17 jóvenes muertos reveló las fallas que todos vieron del bus

Un bus que transportaba una excursión se fue por un precipio en el nordeste de Antioquia. Foto: Redes Sociales

Resumen: David Rúa, sobreviviente del trágico accidente que dejó 17 fallecidos en Antioquia, reveló que el bus presentó tres fallas mecánicas evidentes —en el aire acondicionado, el motor y la batería— antes de partir de Tolú. Según su testimonio, estas irregularidades fueron presenciadas por todos los estudiantes, destacando que incluso fue necesario recargar la batería con ayuda de otro vehículo, lo que refuerza la hipótesis de que el automotor no se encontraba en condiciones óptimas para emprender el viaje de regreso.

En medio del luto que embarga al departamento y al país tras el accidente vial que cobró la vida de 17 personas, el relato de uno de los sobrevivientes ha arrojado nuevas luces sobre las posibles causas de la tragedia. David Rúa, recién graduado del Liceo Antioqueño y pasajero del fatídico bus, aseguró que el vehículo presentó múltiples averías visibles incluso antes de emprender el viaje de regreso.

Según el testimonio entregado por el joven, las irregularidades técnicas no fueron un hecho aislado ni repentino en la carretera. Rúa detalló que, estando aún en el municipio de Tolú (Sucre) y preparándose para el retorno hacia Bello, se hicieron evidentes al menos tres problemas mecánicos que alertaron a los estudiantes.

Las tres alertas ignoradas

De acuerdo con la versión del sobreviviente, las fallas detectadas por el grupo afectaban sistemas críticos y de confort del automotor:

El sistema de aire acondicionado: Presentaba deficiencias notorias.

El motor: Mostraba un comportamiento irregular.

La batería: Este punto fue enfatizado por el testigo, quien describió una maniobra improvisada para encender el vehículo.

“La vi con mis propios ojos, los demás compañeros también la vieron; todos lo vieron. Que la sacaron y la recargaron con otro bus”, relató Rúa, haciendo hincapié en que estas maniobras se realizaron a la vista de los pasajeros y presuntamente con el conocimiento de los responsables del transporte.

Esta declaración refuerza la hipótesis que ya circulaba entre los familiares de las víctimas, sugiriendo que el estado técnico del bus no era el óptimo para afrontar la ruta.

Contexto de la investigación

Mientras las autoridades de tránsito avanzan en los peritajes oficiales para determinar las causas exactas —descartando inicialmente el microsueño como único factor—, la empresa organizadora de la excursión, Senior Fest S.A.S., emitió un comunicado. En él, aseguraron haber activado sus protocolos de emergencia y estar priorizando el acompañamiento a las familias afectadas, aunque el testimonio de los estudiantes pone ahora el foco sobre las condiciones de seguridad previas al viaje.

El accidente, ocurrido en la madrugada del pasado domingo, interrumpió abruptamente el regreso de una promoción de bachilleres, transformando una celebración de grado en una de las tragedias viales más dolorosas del año en la región.