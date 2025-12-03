Resumen: Un adolescente de 16 años fue judicializado por su presunta participación en el homicidio de un hombre durante un intento de hurto en Usaquén. El menor, capturado en flagrancia tras un enfrentamiento con la Policía, aceptó varios de los cargos imputados por la Fiscalía y deberá cumplir medida de internamiento preventivo en un centro especializado mientras continúa el proceso judicial.

Menor de 16 años es judicializado tras presunto homicidio durante un asalto en Usaquén

Un joven de 16 años fue judicializado tras su presunta participación en la muerte de un hombre de 29 años durante un intento de hurto en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, el pasado 2 de diciembre.

Según la Fiscalía General de la Nación, el adolescente habría abordado a la víctima en el barrio Chicó Navarra junto con otra persona, ambos a bordo de una motocicleta con placas falsas. Durante el asalto, se produjo un forcejeo en el que el hombre fue herido con un arma de fuego y perdió la vida en el lugar.

La Policía Nacional, que llegó al sitio tras el llamado de emergencia, logró enfrentarse a los agresores. Uno de ellos murió en el incidente, mientras que el menor de edad fue aprehendido en flagrancia, con heridas, y trasladado bajo custodia.

El fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes imputó al joven los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, tentativa de hurto calificado y falsedad marcaria. El adolescente aceptó tres de los cargos, a excepción de falsedad marcaria.

Por decisión del juez de control de garantías, el menor deberá cumplir medida de internamiento preventivo en un centro especializado, mientras avanza el proceso judicial.