Resumen: Un adolescente de 14 años logró sobrevivir en Necoclí, Urabá antioqueño, tras quedar atrapado por una creciente súbita del río Mulatos y permanecer cerca de 15 horas aferrado a un árbol para no ser arrastrado por la corriente. El menor fue rescatado en la madrugada gracias a la acción de la comunidad de la vereda El Algodón, que improvisó una embarcación ante las difíciles condiciones y la emergencia causada por las intensas lluvias. El caso se dio en medio de la temporada invernal que ha provocado inundaciones, daños en vías y afectaciones a miles de familias en la subregión.

Menor de 14 años sobrevivió a una creciente en Necoclí tras pasar 15 horas aferrado a un árbol

Un adolescente de 14 años fue rescatado con vida tras permanecer varias horas aferrado a un árbol en medio de una creciente súbita en la vereda El Algodón, en el municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño, una de las zonas más afectadas por las intensas lluvias que han azotado el país en los últimos días.

El caso ocurrió cuando el joven se encontraba en una finca platanera cercana al río Mulatos y fue sorprendido por el desbordamiento repentino del afluente. Para evitar ser arrastrado por la corriente, el menor trepó a la copa de un árbol y se sujetó a sus ramas, donde permaneció durante aproximadamente 15 horas hasta que fue localizado y rescatado con vida.

Rescate comunitario en medio de inundaciones

La intervención fue posible gracias a la acción coordinada de habitantes de la comunidad de El Algodón, quienes, ante la falta de una respuesta inmediata de los organismos de emergencia debido a las difíciles condiciones climáticas, improvisaron una barcaza artesanal para llegar hasta donde se encontraba el joven y ponerlo a salvo en la madrugada del día siguiente.

#ESPERANZADOR. Una historia de valentía y solidaridad conmueve al mpio/Necoclí, en Urabá antioqueño. El menor Arturo Hernández logró sobrevivir tras permanecer más de 15 horas atrapado en lo alto de un árbol, luego de quedar rodeado por la inundaciones provocadas por las lluvias.… pic.twitter.com/HKyQ1FBQC2 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 4, 2026

Según los reportes, el menor no presentó lesiones graves tras el rescate, aunque fue valorado por personal médico por signos de agotamiento y exposición prolongada al agua.

Emergencia invernal en Urabá

El rescate del adolescente se enmarca dentro de una crisis climática más amplia en la subregión del Urabá antioqueño, donde las lluvias persistentes han generado inundaciones, desbordamientos de ríos y quebradas, daños en infraestructura vial, evacuaciones y afectaciones a miles de familias.

De acuerdo con informes oficiales, las precipitaciones han dejado a más de 7.500 familias afectadas en al menos 10 de los 11 municipios que conforman Urabá. En varios sectores, como San Juan de Urabá y Arboletes, se reportan daños severos en carreteras, pérdida de cultivos, deslizamientos de tierra y evacuaciones preventivas.

La creciente súbita del río Mulatos también ha provocado el colapso de un puente clave que conectaba a Necoclí con otros municipios, dejando incomunicadas rutas esenciales entre Urabá y el resto del departamento, lo que complica aún más la atención de emergencias y la entrega de ayuda humanitaria.

Autoridades departamentales han puesto en marcha planes de atención conjunta con organismos de socorro y maquinaria pesada para mitigar los efectos de las inundaciones, restaurar la transitabilidad y atender a las comunidades damnificadas.

Las condiciones climáticas siguen siendo monitoreadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que ha señalado que, aunque se podría presentar una disminución gradual de las lluvias en febrero, las condiciones aún favorecen episodios de aguaceros en la región.