Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    Choque múltiple dejó tres muertos en la vía San Pedro – San Félix

    ¡Muy triste! Tres personas perdieron la vida en un choque múltiple en la vía a San Pedro de los Milagros.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Choque múltiple dejó tres muertos en la vía San Pedro – San Félix
    Foto sacada de redes sociales.
    Choque múltiple dejó tres muertos en la vía San Pedro – San Félix

    Resumen: Tres personas fallecieron en un siniestro vial en la vía San Pedro de los Milagros - San Félix. Tres motos chocaron en el sector El Despiste.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El luto embarga al norte antioqueño tras registrarse un siniestro vial sobre el mediodía de este miércoles 4 de febrero en la carretera que comunica a San Pedro de los Milagros con el corregimiento de San Félix.

    El hecho, ocurrido específicamente en el sector conocido como El Despiste, dejó un saldo fatal de tres personas fallecidas.

    Según los primeros reportes de las autoridades de tránsito, el accidente se produjo por una colisión múltiple en la que se vieron involucradas tres motocicletas que chocaron violentamente, provocando que dos de las víctimas perdieran la vida de manera instantánea sobre el asfalto.

    Lea también: ¡Casi lo linchan! Comunidad capturó a sujeto que habría robado una suma de dinero con cuchillo en mano en Los Colores

    Una tercera persona involucrada en el siniestro vial alcanzó a ser auxiliada por los organismos de socorro y trasladada de urgencia a un centro hospitalario cercano; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, los médicos confirmaron su deceso pocos minutos después de su ingreso.

    El llamado de la Policía de Tránsito es a la precaución extrema en esta vía, conocida por sus curvas peligrosas y alta afluencia de motociclistas.

    Choque múltiple dejó tres muertos en la vía San Pedro – San Félix

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.