Choque múltiple dejó tres muertos en la vía San Pedro – San Félix

Resumen: Tres personas fallecieron en un siniestro vial en la vía San Pedro de los Milagros - San Félix. Tres motos chocaron en el sector El Despiste.

El luto embarga al norte antioqueño tras registrarse un siniestro vial sobre el mediodía de este miércoles 4 de febrero en la carretera que comunica a San Pedro de los Milagros con el corregimiento de San Félix.

El hecho, ocurrido específicamente en el sector conocido como El Despiste, dejó un saldo fatal de tres personas fallecidas.

Según los primeros reportes de las autoridades de tránsito, el accidente se produjo por una colisión múltiple en la que se vieron involucradas tres motocicletas que chocaron violentamente, provocando que dos de las víctimas perdieran la vida de manera instantánea sobre el asfalto.

Una tercera persona involucrada en el siniestro vial alcanzó a ser auxiliada por los organismos de socorro y trasladada de urgencia a un centro hospitalario cercano; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, los médicos confirmaron su deceso pocos minutos después de su ingreso.

El llamado de la Policía de Tránsito es a la precaución extrema en esta vía, conocida por sus curvas peligrosas y alta afluencia de motociclistas.

