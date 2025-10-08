Resumen: El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sanción de 7 años para el menor responsable del asesinato de Miguel Uribe Turbay. La decisión deja en firme el fallo emitido por el juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Tribunal deja en firme la sanción al menor que asesinó a Miguel Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó en segunda instancia la sanción de siete años de internamiento preventivo impuesta al menor de edad que asesinó a Miguel Uribe Turbay.

Con esta decisión, se mantiene en firme el fallo proferido por un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

La defensa del joven había apelado la decisión, alegando que debía aplicarse una reducción por aceptación de cargos y colaboración con la justicia. Sin embargo, el Tribunal negó el recurso y respaldó la sanción inicial, al considerar que el proceso se ajustó a derecho.

El menor, quien disparó contra Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en el parque El Golfito de Bogotá, ya había aceptado cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

Dado que la investigación avanzó sin incluir el delito de homicidio agravado, la legislación de menores impidió modificar la tipificación. Este principio, conocido como congruencia estricta, busca proteger las garantías procesales del adolescente.

Lea también: ¡Lo entregó la mamá! Cogieron a los dos que al parecer asesinaron a taxista en Aranjuez: uno es un peladito

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes establece sanciones menores frente a las de los adultos. Por ello, pese a la gravedad del delito, la pena máxima posible era de ocho años en un centro especializado.

El joven fue capturado minutos después del ataque, tras un intercambio de disparos en el que resultó herido. Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial y luego al búnker de la Fiscalía, donde permaneció bajo custodia hasta la sentencia definitiva.

Con esta decisión, la justicia concluye el proceso contra el autor material del crimen que conmocionó al país, mientras siguen en curso los juicios contra los demás implicados en la planificación del atentado.

Otros implicados, como Cristian Camilo González y Harold Daniel Barragán, alias Harold, habrían sido los encargados de reclutar al menor en un bar del barrio El Muelle, en Engativá, para ejecutar el ataque.

Con la ratificación del fallo, el caso avanza hacia su siguiente fase judicial, en la que se espera determinar la responsabilidad de los demás miembros de la red criminal que participó en el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Más noticias de Colombia