Resumen: Un taxista de 67 años, identificado como Gabriel Jaime R. R., fue asesinado de nueve puñaladas dentro de su vehículo en el barrio Aranjuez de Medellín. Las autoridades lograron la captura de los dos presuntos homicidas gracias a cámaras de seguridad, incluyendo un joven de 20 años y un menor de 17. Uno de los capturados fue detenido en la unidad intermedia de Santa Cruz, donde llegó herido.

¡Lo entregó la mamá! Cogieron a los dos que al parecer asesinaron a taxista en Aranjuez: uno es un peladito

Luego de que se conociera que en la madrugada de este miércoles, 8 de octubre, fue encontrado sin vida el cuerpo de un taxista dentro de un carro de servicio público en el barrio Aranjuez, las autoridades confirmaron la captura de los dos presuntos agresores.

En primer lugar se confirmó que los hechos ocurrieron en la calle 89A con carrera 50, a eso de las 5 de la mañana de este miércoles. La víctima de este homicidio fue identificada como Gabriel Jaime R. R., un hombre de 67 años que laboraba manejando el taxi en el que fue encontrado muerto.

A Gabriel Jaime lo asesinaron de al menos 9 puñaladas, pues presentaba siete lesiones en su tórax, una al lado derecho de su abdomen y una más en su mano izquierda.

Sobre los hechos, Minuto30 conoció que serían dos los homicidas, entre ellos un menor de 17 años de edad. Gracias a videos de cámaras de seguridad, las autoridades habrían logrado establecer que ambos huyeron del lugar caminando y uno de los homicidas fue capturado en la unidad intermedia de Santa Cruz, donde llegó lesionado.

El primer capturado responde al nombre de Miguel Ángel B. A., un hombre de 20 años de edad, que fue el capturado en la unidad intermedia. Por su parte, el segundo aprehendido fue el menor David Andrés R. R., un joven de 17 años que llegó a las instalaciones de la Fiscalía porque su mamá lo llevó.

