«Así también sería muy churro»: los comentarios del meme que Uribe publicó tras verse con Epa

El video que publicó el pasado fin de semana Daneidy Barrera, más conocida como la ‘Epa Colombia’ al lado del expresidente Álvaro Uribe, sigue dando de qué hablar y, en las últimas horas, él mismo subió a su Twitter un meme sobre el tema y causó todo tipo de comentarios.

Y es que en el meme, sale Uribe «luego de aplicarse la keratina de Epa Colombia», con un ‘llamativo’ look que dio pie para muchos comentarios, incluso hasta lo compararon con otros políticos.

Asimismo, ‘admiradoras’ le alagaron su ‘nuevo look’: «se ve lindo con ese resultado», «Así también sería muy churro», «Me encanta también así, con melena!», «Muy chic», «Papasitooooooooo», «le luce el cabello así».

Recordemos que tras la polémica que se desató por ese video, la ‘Epa Colombia’, señaló que no estaba haciendo campaña y que se trataba era de su emprendimiento, además, expresó que: «Yo tenía que buscar ayuda, yo no me quiero morir, mi seguridad en Colombia no está bien, porque yo empecé a crecer».

El meme que Uribe publicó en su Twitter: