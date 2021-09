EN VIDEO: Epa Colombia se reunió con Álvaro Uribe y estallaron las redes sociales

Epa Colombia estalló las redes sociales, luego de publicar un video en el que se encuentra reunida con el expresidente Álvaro Uribe.

El polémico video se conoció en horas de la noche del pasado domingo 5 de septiembre y desde entonces ha sido tendencia en las distintas redes sociales, donde son diversas las posturas al respecto.

El encuentro de Epa Colombia con Uribe

Daneidy Barrara publicó un corto video en el que sale acompañada de Uribe y varios de sus productos de belleza. En el video el expresidente copia una jocosa frase de la reconocida empresaria y termina ofreciendo sus keratinas.

A la influencer le llovieron todo tipo de comentarios por el video, desde personas que manifestaron que ya con eso queda ‘cancelada’ hasta quienes la apoyaron por estar “bien acompañada.

Al respecto Barrera habló sobre los motivos de haber acudido al expresidente: “Esto ya no es de derecha, ya no es de izquierda, amiga esto es mi emprendimiento. Yo tenía que buscar ayuda, yo no me quiero morir, mi seguridad en Colombia no está bien, porque yo empecé a crecer, empecé a emprender, entre más sacaba productos mi vida se volvía más difícil”, aseguró Daneidy.

Epa Colombia no es política. Ella es una joven emprendedora y nada más. Los políticos que se creían sus dueños ahora la mandan insultar y hostigar. Ayer Epa demostró que no tiene odio en el corazón con nadie. Resultó más tolerante que millones de ilustrados 👏👏👏👏👏👏👏 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 6, 2021

¿Quién dijo que los ñeros no se podían rehabilitar? Bien por Epa Colombia, que diferencia. pic.twitter.com/6iR46pgX5y — Capitán Antimamerto (@CapiAntimamerto) September 6, 2021

Después de usar la keratina de epa colombia pic.twitter.com/O9IGRBlCNj — luzconsueloibague 💙 (@luzconsueloiba1) September 6, 2021

La epa Colombia hoy pic.twitter.com/qQdrRCo00B — your queen (@SuMajestadAleja) September 6, 2021

La historia de Epa Colombia, es como cuando don Ramón creía que el Chavo había vendido todos los churros. 😔😔 pic.twitter.com/qDaKrbT7qW — dica (@dica7810) September 6, 2021

