Resumen: La OMS está coordinando una respuesta multinacional masiva para contener el brote de hantavirus. En las labores epidemiológicas y de laboratorio participan entidades sanitarias de Sudáfrica, Senegal, Suiza, Argentina y España

Única variante hantavirus que se transmite de persona a persona es «la cepa de los andes»: OMS

Minuto30.com .- El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, compareció ante los medios internacionales este jueves 7 de mayo para actualizar la situación epidemiológica del brote de hantavirus que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de varios países.

Balance Oficial de Afectados

Durante la sesión informativa, la OMS entregó las cifras actualizadas del brote originado en la embarcación que partió de Ushuaia (Argentina) a principios de abril:

Total de afectados: 8 personas con vínculos directos al crucero.

Casos confirmados: 5 personas positivas por pruebas de laboratorio.

Casos sospechosos: 3 personas bajo observación.

Fallecidos: 3 personas han perdido la vida a causa de complicaciones derivadas del virus (síndrome pulmonar).

La «Cepa de los Andes» y el riesgo de contagio

Uno de los puntos más críticos abordados en la conferencia fue la confirmación de la variante causante de la emergencia. Los análisis genéticos indican que se trata del Hantavirus de la cepa Andes.

Transmisión inusual: A diferencia de otras cepas del hantavirus que se contraen exclusivamente al inhalar partículas de orina o heces de roedores infectados, la cepa Andes es la única variante conocida con capacidad comprobada de transmisión de persona a persona, aunque esto requiere un contacto muy estrecho y prolongado.

Periodo de incubación: La OMS advirtió que es muy probable que aparezcan nuevos casos en los próximos días o semanas. El virus tiene un largo periodo de incubación que puede extenderse hasta seis semanas antes de que los pacientes presenten los primeros síntomas (fiebre alta, dolores musculares y dificultad respiratoria severa).

Evaluación de Riesgo y Respuesta Internacional

A pesar de la gravedad de la situación a bordo del barco —que se encuentra frente a las costas de Cabo Verde y tenía previsto trasladarse a las Islas Canarias (España) para evacuaciones—, la OMS confirmó que no atracará en esta isla.

El mensaje central del ente mundial busca evitar el pánico global:

«A pesar de que es un incidente serio, el riesgo general para la salud pública internacional sigue siendo bajo.» — Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Actualmente, la OMS está coordinando una respuesta multinacional masiva para contener la situación. En las labores epidemiológicas y de laboratorio participan entidades sanitarias de Sudáfrica, Senegal, Suiza, Argentina y España. Se están rastreando a decenas de pasajeros que desembarcaron previamente en islas del Atlántico para garantizar que permanezcan aislados y bajo estricta vigilancia médica.