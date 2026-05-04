Resumen: En Caldas (Antioquia), un operativo de la Policía permitió interceptar un furgón que transportaba 587 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo, lo que llevó a la captura de un hombre de 38 años. Según las autoridades, el cargamento habría salido del Cauca y tenía como destino Turbo para ser enviado a Europa. La droga, avaluada en millones de euros, junto con el vehículo, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Cae cargamento millonario de cocaína en Caldas: iba oculto en el doble fondo de un camión

Un operativo contra el narcotráfico permitió a las autoridades interceptar un cargamento de droga oculto en un vehículo de carga que transitaba por el sur del Valle de Aburrá. El procedimiento se realizó en el sector El Remanso, en el municipio de Caldas (Antioquia), donde fue detenido un furgón que transportaba una alta cantidad de clorhidrato de cocaína.

La acción fue desarrollada por la Policía Nacional en coordinación con la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, con apoyo de autoridades de Francia. Durante la inspección del vehículo, los uniformados detectaron un sistema diseñado para evadir controles, lo que permitió confirmar la presencia del estupefaciente.

Ocultamiento en doble fondo del vehículo

Al revisar el furgón, los agentes hallaron un compartimiento tipo doble fondo, acondicionado con guayas de tensión que facilitaban su apertura. En ese espacio se encontraban cerca de 587 kilogramos de cocaína, ocultos de forma que pasaran desapercibidos durante los controles en carretera.

Las investigaciones preliminares indican que el cargamento estaría vinculado a una red criminal con alcance internacional, integrada por ciudadanos colombianos y europeos, que operaría mediante esquemas de tercerización dentro del país.

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Ruta, destino y captura

De acuerdo con la información oficial, la droga habría salido desde el departamento del Cauca y tenía como destino el municipio de Turbo, en Antioquia. Desde ese punto, el objetivo sería enviarla por vía marítima hacia Europa.

El cargamento tendría un valor aproximado de 17 millones de euros en el mercado ilegal internacional, lo que evidencia la magnitud del golpe a estas estructuras delictivas.

Durante el procedimiento fue capturado un hombre de 38 años, quien presuntamente conducía el vehículo. El detenido deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Tanto la sustancia incautada como el furgón quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que continuará con el proceso judicial correspondiente.

Este resultado hace parte de las acciones enfocadas en debilitar las rutas del narcotráfico y afectar las economías ilícitas mediante operativos de control e inteligencia en diferentes regiones del país.