Así fue la apoteósica fiesta de Mordor en el Museo El Castillo: era el evento más esperado del año

Resumen: La empresa Mordor Staffing celebró su tradicional fiesta anual en el Museo El Castillo de Medellín el pasado sábado 20 de septiembre. El evento, calificado como "apoteósico", reunió a más de 300 colaboradores de diferentes partes del mundo en Medellín, ofreciendo música, comida y una fiesta posterior para reconocer a sus mejores talentos.