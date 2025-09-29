Así fue la apoteósica fiesta de Mordor en el Museo El Castillo: era el evento más esperado del año

Resumen: La empresa Mordor Staffing celebró su tradicional fiesta anual en el Museo El Castillo de Medellín el pasado sábado 20 de septiembre. El evento, calificado como "apoteósico", reunió a más de 300 colaboradores de diferentes partes del mundo en Medellín, ofreciendo música, comida y una fiesta posterior para reconocer a sus mejores talentos.
El pasado sábado, 20 de septiembre, el museo El Castillo fue el escenario elegido por Mordor Staffing para celebrar su tradicional fiesta del año.
Minuto30 estuvo presente en la apoteósica fiesta, que contó con más de 300 de sus colaboradores y su fundador, y presenció cómo el evento reúne a los mejores talentos de diferentes partes del mundo en un mismo lugar: Medellín.
La fiesta contó con música, comida, snacks y licor, y una fiesta final en una discoteca de la ciudad, donde todos pudieron disfrutar de su compañía y del mejor estilo de Mordor para tratar a sus colaboradores.
Le puede interesar: Medellín vive una de las ferias más grandes: el Empleo Fest, que le mostrará el talento paisa al mundo
La experiencia fue única, y así lo hicieron saber los colaboradores de la compañía.