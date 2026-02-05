Resumen: Una megatoma en el sector del 7 de Agosto, en Bogotá, dejó cuatro personas capturadas, incautación de munición y el cierre temporal de diez establecimientos por incumplir la normatividad. Durante el operativo, las autoridades realizaron controles masivos, verificaron antecedentes y reforzaron la presencia institucional para mejorar la seguridad en la zona.

¡Bogotá no da tregua! Megatoma en el 7 de agosto dejó capturas, incautaciones y cierre de establecimientos

Un amplio operativo de seguridad adelantado en el sector del 7 de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos, dejó como saldo capturas, incautaciones, sanciones y el cierre temporal de establecimientos comerciales. La intervención fue realizada este martes por la Alcaldía Mayor de Bogotá en articulación con la Policía Metropolitana y la Secretaría Distrital de Seguridad.

La acción contó con la participación de más de 400 uniformados, quienes desplegaron controles simultáneos en diferentes puntos del sector, incluyendo establecimientos de comercio, talleres, bodegas de reciclaje, pagadiarios y la zona de tolerancia. El objetivo principal fue reforzar la presencia institucional, prevenir delitos y detectar factores de riesgo asociados a actividades criminales.

Durante el operativo, las autoridades capturaron a cuatro personas señaladas de los delitos de tráfico de estupefacientes y falsedad marcaria. Asimismo, se incautaron municiones de diferentes calibres, lo que refuerza las alertas sobre el uso de este sector como punto de ocultamiento de elementos ilegales.

En materia administrativa, diez establecimientos comerciales fueron cerrados de manera temporal por no cumplir con la documentación exigida para su funcionamiento. Además, se impusieron seis comparendos de tránsito y siete personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección (CTP), como parte de los procedimientos de control y convivencia ciudadana.

De forma paralela, los uniformados realizaron la verificación de antecedentes a cerca de 1.800 ciudadanos y el registro de 270 vehículos, acciones orientadas a identificar personas requeridas por la justicia y prevenir la comisión de delitos. El balance fue confirmado por el coronel Álvaro Mora, comandante operativo de apoyo especializado de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG).

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, resaltó que este tipo de intervenciones buscan proteger a la comunidad frente a la presencia de estructuras delincuenciales que intentan mimetizarse en sectores con alta actividad comercial. Según indicó, estos operativos permiten identificar riesgos, recuperar el control institucional del territorio y fortalecer la seguridad en zonas priorizadas de la ciudad.

Por su parte, el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, explicó que la asignación de mil nuevos uniformados a la Policía Metropolitana a finales de 2025 ha fortalecido la capacidad operativa para realizar este tipo de acciones focalizadas. El funcionario señaló que, en estos sectores, se ha evidenciado cómo algunos delincuentes utilizan pagadiarios y establecimientos informales para esconder municiones, almacenar motocicletas robadas y ejercer control sobre personas vulnerables.

Finalmente, la Alcaldía Mayor de Bogotá reiteró que este tipo de operativos continuarán realizándose de manera permanente en distintos puntos de la ciudad, especialmente en aquellos sectores identificados como críticos, con el fin de fortalecer la seguridad, proteger a los residentes y comerciantes, y recuperar espacios afectados por actividades ilegales.