    ¡Megatoma en la Primero de Mayo! Dos detenidos tras agredir a funcionarios y 11 establecimientos cerrados

    La intervención recuperó 1.200 metros de espacio público y controló la ocupación indebida en uno de los tramos más críticos de la avenida.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: Secretaría de Seguridad.
    Resumen: Durante una megatoma en la Primero de Mayo, autoridades capturaron a dos personas por agredir a funcionarios públicos y sellaron 11 establecimientos que ocupaban indebidamente el espacio público. La intervención permitió recuperar 1.200 metros lineales de andenes y reforzar la seguridad y la movilidad en la zona, con comparendos e inmovilizaciones a vehículos mal estacionados.

    En un operativo coordinado que duró más de cinco horas en la avenida Primero de Mayo, en la localidad de Antonio Nariño, las autoridades lograron recuperar un importante tramo de espacio público que había sido invadido por talleres, compraventas de vehículos y motocicletas, así como estacionamientos irregulares sobre los andenes.

    La intervención contó con la participación de más de 80 uniformados de la Policía Metropolitana, junto con personal de las secretarías de Seguridad, Gobierno, Movilidad, DADEP, Alcaldía Local y Migración Colombia.

    Durante las primeras horas de la megatoma, se presentaron incidentes con dos personas que agredieron a funcionarios públicos mientras realizaban las labores de recuperación del espacio público. Gracias a la rápida reacción de las autoridades, ambos agresores fueron capturados y serán judicializados por el delito de agresión a servidor público.

    Tras superar estos inconvenientes, las autoridades continuaron con el operativo, logrando la recuperación de 1.200 metros lineales de espacio público entre las carreras 30 y 27, uno de los tramos más afectados por la ocupación indebida de los andenes. Además, se realizaron 11 sellamientos a establecimientos que habían convertido los espacios públicos en extensiones de sus negocios.

    La Secretaría de Movilidad, por su parte, impuso 105 comparendos y ordenó la inmovilización de 17 vehículos y motocicletas que estaban estacionados de manera irregular, reforzando así la seguridad y movilidad en la zona.

    El operativo busca garantizar el uso adecuado del espacio público y proteger a los transeúntes en uno de los corredores más transitados del suroriente de Bogotá, además de generar un mensaje claro sobre la tolerancia cero frente a la invasión de estos espacios y la agresión a los funcionarios encargados de velar por el orden.


