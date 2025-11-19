Resumen: En Bogotá, las autoridades descubrieron un bar en La Favorita que funcionaba como centro clandestino de celulares robados, con 32 equipos alterados, discos duros y cédulas de posibles víctimas. El administrador fue capturado por receptación. La operación, parte de la estrategia Bogotá Camina Segura, también incluyó inspecciones a otros establecimientos y la orientación de más de 130 personas sobre prevención y denuncia de delitos.

¡Red de hurto al descubierto! Policía descubre bar usado como depósito de celulares robados en Bogotá

Un operativo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), en coordinación con la Policía y el Ejército, permitió descubrir un centro de acopio de celulares presuntamente hurtados al interior de un bar en el sector de La Favorita, en la localidad de Los Mártires, Bogotá.

Durante la inspección del establecimiento, las autoridades hallaron 32 equipos móviles alterados, varios de ellos reportados como robados, escondidos en huecos y compartimentos del segundo piso del bar.

Además, se incautaron 10 discos duros y 14 cédulas de ciudadanía, que pertenecerían a víctimas de posibles robos de celulares y billeteras, lo que refuerza la hipótesis de que el bar funcionaba como punto de receptación de elementos hurtados.

El administrador del bar no pudo justificar la procedencia de los equipos, por lo que fue capturado por receptación, un delito que alimenta redes criminales y otras economías ilegales en la ciudad.

“El hurto de celulares financia otras economías ilegales y alimenta redes criminales que generan violencia en la ciudad. No vamos a escatimar esfuerzos para atacar no solo a las bandas, sino también a los establecimientos que se vuelven cómplices de estos delitos”, afirmó César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

La operación se enmarca en la estrategia Bogotá Camina Segura y se enfocó en 18 establecimientos considerados puntos críticos, revisando la presencia de licor adulterado, armas cortopunzantes y otros elementos que pudieran afectar la seguridad ciudadana.

Durante el operativo, se registraron más de 138 personas, a quienes se les ofrecieron recomendaciones de prevención, autocuidado y rutas para denunciar hechos delictivos a través de la línea de emergencias 123.

Las autoridades insistieron en la importancia de denunciar de manera inmediata los hurtos, ya que la denuncia temprana facilita la judicialización de los responsables y la recuperación de los elementos robados.

Este hallazgo evidencia cómo algunos locales comerciales pueden convertirse en eslabones de cadenas delictivas, sirviendo como puntos de almacenamiento y distribución de bienes hurtados, y resalta la necesidad de mantener vigilancia y control en zonas críticas de la ciudad.