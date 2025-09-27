¡Megatoma en Kennedy! Más de 80 infractores sancionados y varios comercios cerrados

Durante una intensa jornada de control en el occidente de Bogotá, la Alcaldía Local de Kennedy, en coordinación con distintas entidades distritales, adelantó una Operación Espacio Público y una megatoma que dejó como saldo más de 80 sanciones, cierres de locales y diversas incautaciones.

La intervención se concentró en los barrios Castilla y Valladolid, donde funcionarios de la Alcaldía, la Policía Metropolitana, las secretarías de Gobierno, Seguridad y Movilidad trabajaron en conjunto para reforzar el orden y la legalidad en las calles.

Como resultado de los operativos, se impusieron 84 comparendos por mal parqueo en vía pública, se inmovilizó un vehículo cuyo conductor fue sorprendido en estado de embriaguez y se visitaron catorce establecimientos comerciales. En tres de ellos las autoridades ordenaron la suspensión temporal de actividades por incumplir la Ley 1801 de 2016.

Además, fueron retiradas del mercado dos medias botellas de aguardiente adulterado, dieciséis latas y cinco botellas de cerveza vencidas, acciones que buscan proteger la salud de los consumidores y prevenir incidentes por el consumo de bebidas en mal estado.

La Alcaldía Mayor de Bogotá resaltó que cada metro cuadrado recuperado representa un avance hacia una ciudad más equitativa y segura, donde los ciudadanos puedan convivir y transitar en condiciones dignas. Bajo el liderazgo del alcalde Carlos Fernando Galán, la Operación Espacio Público se consolida como una estrategia integral para promover la legalidad, la sostenibilidad y el respeto por los espacios comunes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que atente contra la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, recordando que la participación de la comunidad es fundamental para mantener el orden y combatir el delito.