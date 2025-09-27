Resumen: La Policía de Bogotá interceptó en el Aeropuerto El Dorado un cargamento de más de 25 kilogramos de marihuana que iba oculto en las paredes de un mueble tipo cama. El estupefaciente, detectado por el canino 'Kira', tenía como origen Bogotá y destino la isla de San Andrés. Esta incautación se suma a los 7.6 toneladas de marihuana decomisadas por la Policía en lo que va de 2025.

¡La tenían escondida en una cama! Policía frustra envío de 25 kilos de marihuana en El Dorado rumbo a San Andrés

La rápida reacción de las autoridades en el Aeropuerto Internacional El Dorado permitió frustrar el envío de un cargamento de marihuana oculto en un mueble tipo cama. Según la Policía de Bogotá, el hallazgo se produjo durante los controles de rutina que realizan los binomios caninos en las bodegas de carga de envíos nacionales.

Durante la inspección de una encomienda, la canina antinarcóticos Kira marcó una alerta que llevó a los uniformados a revisar minuciosamente el paquete. En su interior encontraron 45 bolsas plásticas empacadas al vacío, escondidas en las paredes del mueble, que contenían una sustancia vegetal con características y olor propios de la marihuana. El peso total de la droga incautada fue de 24.300 gramos, equivalentes a más de 25 kilos.

El teniente coronel Julián García, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá, confirmó que la mercancía tenía como origen la capital y destino el archipiélago de San Andrés, e hizo un llamado a la ciudadanía para seguir denunciando el tráfico de estupefacientes.

El olfato que no falla: ‘Kira’ detectó 45 paquetes de marihuana empacados al vacío en un mueble tipo cama con un peso de más de 24 mil gramos que pretendían ser enviados a San Andrés. Durante el 2025 se han incautado más de 7.6 toneladas de marihuana, un 152% más que el 2024. pic.twitter.com/ujQHffP71U Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 27, 2025

Las autoridades destacaron que, en lo que va de 2025, los diferentes planes preventivos y operativos en la ciudad han permitido incautar más de 7,6 toneladas de marihuana, lo que representa un aumento del 152 % en comparación con el mismo periodo de 2024.

La Policía reiteró la importancia de la colaboración ciudadana y recordó que cualquier actividad sospechosa puede ser reportada a la Línea de Emergencias 123.