Resumen: En un operativo especial por el fin de semana de Amor y Amistad, la Policía de Bogotá suspendió tres bares en Engativá. Con un despliegue de 2.100 uniformados, el plan busca prevenir riñas, violencia y homicidios, basándose en las cifras de incidentes ocurridos durante la misma celebración el año pasado.

¡Megatoma en Engativá! Cierran bares que operaban sin documentación para garantizar un Amor y Amistad sin incidentes

Con un amplio operativo especial de seguridad, la Policía de Bogotá inició este fin de semana el plan de control para garantizar una celebración segura por Amor y Amistad. Las autoridades, en un operativo conjunto, suspendieron tres bares en Engativá por operar sin la documentación requerida.

El operativo, que contó con la participación de más de 50 uniformados, se desarrolló en el sector de Engativá Pueblo e incluyó patrullajes en zonas comerciales, inspección de bares y requisas a más de 120 personas. Peritos de la Secretaría Distrital de Seguridad revisaron los licores para evitar la venta de bebidas adulteradas.

Operativos a gran escala

El operativo en Engativá es solo el inicio de un plan de seguridad que se extenderá por toda Bogotá. En total, 2.100 policías y más de 350 trabajadores de diferentes entidades del Distrito estarán en zonas de rumba, parques, centros comerciales y otros lugares de alta afluencia de personas.

El despliegue obedece a que localidades como Engativá, Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme y Bosa concentran históricamente el mayor número de riñas y violencia durante el fin de semana de Amor y Amistad. Según cifras de 2024, durante esta misma celebración se reportaron 10 homicidios y más de 16.000 incidentes relacionados con ruido y violencia intrafamiliar.

Tres bares fueron suspendidos en Engativá en un operativo que marcó el inicio de #AmorYAmistad. Más de 100 personas fueron requisadas para prevenir riñas y lesiones personales. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Este fin de semana, 2.100 policías refuerzan la seguridad en Bogotá. ¡Celebremos en paz, que la… pic.twitter.com/WONQqukAWz — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 20, 2025

Las autoridades hicieron un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, pidiendo disfrutar con moderación, evitar el exceso de alcohol y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa a través de la Línea de Emergencias 123.