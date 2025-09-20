Durante un operativo de registro y control en el barrio Ciudad Kennedy Occidental, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá interceptaron un vehículo que presentaba irregularidades en sus placas. Al verificarlo, descubrieron que el automotor había sido reportado como robado desde agosto de este año y que, además, en su interior transportaba una importante cantidad de droga.

Dentro del vehículo fueron hallados cinco paquetes envueltos en bolsas negras que contenían un total de 26 kilos de marihuana. En el procedimiento fue capturado un hombre y aprehendido un menor de 17 años, quienes deberán responder ante las autoridades competentes por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, así como por receptación y falsedad marcaria.

La Policía de Bogotá destacó que estas acciones hacen parte de su lucha frontal contra el crimen. En lo que va de 2025, la institución ha logrado la captura de 26.745 personas por diversos delitos, la recuperación de 803 vehículos hurtados y la incautación de más de 7,6 toneladas de marihuana, resultados que reflejan su compromiso con la seguridad ciudadana.

Las autoridades invitan a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo o que afecte la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, recordando que la colaboración ciudadana es clave para fortalecer los procesos investigativos y sancionar a los responsables.