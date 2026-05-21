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Resumen: Capturas por hurto, cierres de pagadiarios y controles masivos dejó una nueva megatoma en la troncal Caracas de Bogotá. El operativo se extendió por más de seis horas en estaciones y alrededores de TransMilenio.

Megaoperativo en la avenida Caracas dejó capturas y cierres de pagadiarios en Bogotá

Una nueva megatoma de seguridad fue desplegada en la troncal de la avenida Caracas, en Bogotá, donde autoridades realizaron operativos durante más de seis horas para intervenir estaciones de TransMilenio, recuperar espacio público y combatir delitos que afectan la movilidad y la convivencia en la capital.

El procedimiento se desarrolló entre las estaciones de la calle 22 y Flores, en la calle 67, con la participación de más de 150 funcionarios y uniformados de la Secretaría de Seguridad, Policía de Bogotá, Ejército Nacional y diferentes entidades distritales.

Durante la megatoma, las autoridades capturaron a tres personas en flagrancia por el delito de hurto. Uno de los casos ocurrió en la estación Flores, donde un hombre fue sorprendido con un celular robado mediante la modalidad de cosquilleo.

Según las autoridades, la víctima notó el robo cuando sus audífonos bluetooth se desconectaron dentro del sistema. Posteriormente, logró comunicarse con su celular y fue informada por una patrullera de la Policía de que el dispositivo había sido recuperado durante el operativo.

Además de las capturas, once personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección (CTP) por riñas, ingreso irregular al sistema y reventa de pasajes dentro de TransMilenio.

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Las autoridades también impusieron comparendos a ciudadanos sorprendidos colándose en estaciones y realizaron controles para evitar el ingreso de cargas sobredimensionadas y personas que permanecían pernoctando dentro de los articulados.

La megatoma incluyó intervenciones en pagadiarios y establecimientos comerciales de la localidad de Santa Fe. En uno de estos inmuebles fue hallada una patineta eléctrica que tenía reporte de hurto desde febrero.

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Como resultado del operativo, varias bodegas de reciclaje, cuatro pagadiarios, cigarrerías y casas de prostitución fueron cerradas temporalmente por incumplimientos legales y administrativos.

Las autoridades informaron además que durante la jornada se recolectaron seis toneladas de residuos y se recuperaron cerca de cuatro kilómetros de espacio público sobre el corredor intervenido.

Aquí seguimos con @PoliciaBogota, @COL_EJERCITO, #GestoresDeConvivencia y más personal del Distrito recuperando el orden en la troncal Caracas y su entorno. En este operativo se realizaron capturas en flagrancia, recuperación de celulares y patinetas hurtadas, además de cierres… pic.twitter.com/aggzCejqro — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) May 21, 2026

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