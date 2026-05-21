Resumen: La reciente encuesta de Guarumo y EcoAnalítica confirma que la segunda vuelta presidencial de 2026 se perfila como un enfrentamiento definitivo entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Aunque Cepeda lidera la intención de voto en primera vuelta con un 37,1%, De la Espriella le está ganando el pulso por el liderazgo de la derecha al alcanzar un 27,5%, dejando rezagada a la senadora Paloma Valencia (21,7%). El dato más revelador del estudio ratifica la fortaleza del abogado penalista en los escenarios de balotaje, proyectando que De la Espriella le ganaría en segunda vuelta tanto a Valencia como a Cepeda, consolidándose en esta medición como el gran vencedor en la carrera hacia la Casa de Nariño.

Guarumo también confirma que Abelardo derrotó a Paloma y va a segunda vuelta con Iván Cepeda

El más reciente estudio de Guarumo y EcoAnalítica traza una línea clara de cara a las elecciones presidenciales de Colombia en 2026. Los datos confirman la tendencia de que el escenario definitivo por la Casa de Nariño será disputado entre el abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda, dejando a De la Espriella como el gran vencedor en los escenarios de segunda vuelta.

El pulso de la derecha: De la Espriella toma la delantera

Las cifras revelan un movimiento clave en las preferencias del electorado: Abelardo de la Espriella le está ganando el pulso a Paloma Valencia. El abogado penalista ha logrado captar gran parte del voto indeciso, alcanzando un 27,5% de intención de voto en primera vuelta.

Con este repunte, De la Espriella deja atrás a la senadora del Centro Democrático, quien registra un 21,7%, confirmando así su liderazgo dentro de los sectores de centro-derecha y derecha.

La inminente segunda vuelta: De la Espriella vs. Cepeda

Por el lado de la izquierda, Iván Cepeda (Pacto Histórico) se mantiene al frente en la primera vuelta con un 37,1%. Sin embargo, esta cifra no le alcanza para ganar en primera instancia, lo que hace inminente el balotaje frente a De la Espriella.

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Es en la proyección de la segunda vuelta donde el estudio arroja los datos más contundentes a favor de De la Espriella, ratificando que el abogado le ganaría a cualquiera de sus dos principales contendores:

De la Espriella vs. Iván Cepeda: En el duelo directo entre ambas orillas políticas, el abogado lograría aglutinar los votos necesarios para revertir los resultados de la primera vuelta e imponerse sobre Cepeda.

De la Espriella vs. Paloma Valencia: En un eventual escenario definitivo contra la senadora del Centro Democrático, la encuesta ratifica que De la Espriella también resultaría vencedor, consolidando su ventaja.

Datos técnicos del estudio

Para poner en contexto la validez de estas proyecciones, estos son los detalles técnicos de la medición:

Firmas encuestadoras: Guarumo y EcoAnalítica.

Fecha de recolección: Del 11 al 19 de mayo de 2026.

Muestra: 3.269 encuestas presenciales en zonas urbanas y 518 en zonas rurales.

Margen de error: 2,2%.

Nivel de confianza: 95%.