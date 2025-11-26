Inicia proceso para levantar megacolegio en San Javier

Resumen: Medellín abrió la convocatoria en Secop II para construir un megacolegio en San Javier que beneficiará a 320 estudiantes. La obra costará más de $22.000 millones.

La construcción de un megacolegio en el occidente de Medellín empieza a tomar forma. La alcaldía anunció la apertura de una convocatoria oficial en el portal Secop II para seleccionar la empresa encargada de levantar la nueva Sección Escuela Municipal San Javier, ubicada en la comuna 13.

Este proyecto hace parte de los 10 megacolegios propuestos en el Plan de Desarrollo 2024-2027 y beneficiará a 320 estudiantes de preescolar y primaria.

Según la alcaldía, la obra contará con un área aproximada de 2.686 metros cuadrados y una inversión que supera los $22.000 millones, recursos destinados a la adecuación de aulas, zonas comunes, espacios recreativos y ambientes de aprendizaje modernos.

La apuesta busca mejorar la cobertura educativa en un sector de alta densidad poblacional y fortalecer la infraestructura escolar en uno de los territorios con mayores retos sociales de Medellín.

Lea también: Caen ‘Los timadores’ y otras bandas en Cali: operativos dejan 12 capturados por hurtos, atracos y estafas

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La convocatoria estará disponible tanto en el Buscador de Oportunidades de Medellín como en el sitio web de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). Allí, las empresas interesadas podrán consultar los requisitos técnicos, financieros y administrativos para participar en el proceso. El mismo ya puede revisarse directamente en la plataforma Secop II.

De acuerdo con el cronograma preliminar, la adjudicación del contrato está prevista para diciembre de 2025. Una vez elegido el contratista, el inicio de obras se proyecta para comienzos de 2026, con un plazo estimado que permitiría entregar el megacolegio durante el primer trimestre de 2027.

Las autoridades reiteraron que este proyecto hace parte de la estrategia de transformación educativa que busca ofrecer entornos seguros, dignos y de calidad para los niños y niñas de Medellín.

Más noticias de Medellín