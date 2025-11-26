Resumen: Doce personas fueron capturadas en Cali durante operativos que desarticularon bandas dedicadas a hurtos hormiga, atracos y estafas con cheques falsos, entre ellas ‘Los timadores’. Las autoridades recuperaron mercancía, incautaron armas y dejaron a los implicados a disposición de la Fiscalía.

Caen ‘Los timadores’ y otras bandas en Cali: operativos dejan 12 capturados por hurtos, atracos y estafas

En medio del incremento de circulación comercial típico de fin de año, las autoridades de Cali desplegaron una serie de operativos simultáneos que permitieron la captura de 12 personas vinculadas, según las investigaciones, a diversas modalidades de hurto y estafa que venían afectando al comercio formal en varias comunas de la ciudad.

La ofensiva, ejecutada por la Policía Metropolitana Santiago de Cali, se enfocó en estructuras señaladas de apropiarse de mercancía mediante hurtos hormiga, cometer atracos con armas de fuego y ejecutar engaños mediante consignaciones y cheques sin fondos, afectando a distribuidores, establecimientos comerciales y almacenes de cadena.

Uno de los golpes más significativos fue la desarticulación del grupo conocido como ‘Los timadores’, que operaba a través de estafas digitales. En cuatro diligencias de allanamiento fueron capturadas cuatro personas y se incautaron más de 40 cheques, múltiples tarjetas bancarias y alrededor de 80 formatos de consignación en blanco.

De acuerdo con el proceso investigativo, esta organización habría logrado cerrar falsas compras de equipos de cómputo, celulares y electrodomésticos, para luego pagar con documentos que posteriormente eran rechazados por falta de fondos. Al menos nueve casos han sido esclarecidos, con un perjuicio que supera los 300 millones de pesos.

En otro operativo, realizado en Terrón Colorado, dos hombres extranjeros fueron sorprendidos cuando intentaban sacar productos de aseo de un almacén de cadena. Las autoridades señalaron que estarían relacionados con cerca de 20 hurtos de características similares, con pérdidas superiores a los 25 millones de pesos.

La Policía también reportó la captura de dos sujetos en el barrio Guayacanes, luego de que ingresaran de manera violenta a una panadería para apropiarse de dinero y teléfonos celulares. La denuncia inmediata de los afectados y el despliegue del plan ‘Candado’ permitieron su detención pocos minutos después, así como la incautación de un revólver con cinco cartuchos.

En el barrio Limonar fue detenido otro individuo, sorprendido tras despojar de sus pertenencias a un cliente de un establecimiento comercial. En este caso, las autoridades recuperaron objetos valorados en ocho millones de pesos y decomisaron un arma traumática presuntamente utilizada en el hecho.

Finalmente, en el sector Municipal, cuatro hombres que se movilizaban en tres motocicletas fueron capturados cuando, al parecer, se disponían a cometer un hurto. Según las primeras pesquisas, formarían parte de una estructura con presencia en la Comuna 21.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por delitos como hurto calificado y agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, estafa y tentativa de homicidio.

La Policía Metropolitana reiteró su llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier actividad delictiva y brinde información que permita seguir afectando las finanzas y operación de estas estructuras criminales.