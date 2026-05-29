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    ¡Saque el paraguas! El fuerte aguacero que empezó en el sur ya se mueve por todo Medellín

    El más reciente reporte meteorológico confirma que las lluvias entraron con fuerza por el sur y ya avanzan hacia otras zonas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Aguacero con rayos y granizo! Fuertes lluvias sacude el Valle de Aburrá
    Foto de cortesía.
    ¡Saque el paraguas! El fuerte aguacero que empezó en el sur ya se mueve por todo Medellín

    Resumen: El Siata reporta fuertes lluvias con acumulados de hasta 6 mm en Envigado e Itagüí. El sistema avanza hacia el noroccidente de Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá emitió un reporte de emergencia debido a las fuertes precipitaciones que se han desatado durante la mañana de este viernes 29 de mayo.

    El aguacero, que inicialmente comenzaron a concentrarse en los municipios del sur del área metropolitana, han empezado a ganar fuerza y registran un desplazamiento constante hacia el noroccidente de Medellín, lo que podría generar afectaciones en la movilidad de las principales vías de la capital antioqueña en las próximas horas.

    De acuerdo con el monitoreo en tiempo real de la red pluviométrica de la región, el fenómeno climático se intensificó inicialmente sobre las 10:17 de la mañana en todo el sector suroriental de Medellín.

    En ese punto específico se reportaron los primeros acumulados de agua, alcanzando inicialmente un milímetro en un periodo de tan solo cinco minutos. Sin embargo, las condiciones meteorológicas variaron rápidamente hacia sectores vecinos, extendiendo el riesgo de inundaciones y encharcamientos.

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    Pasadas las 10:35 de la mañana, el panorama climático se complicó aún más en el sur del Valle de Aburrá. Las estaciones de medición confirmaron que las lluvias descargaron con mayor intensidad en el municipio de Envigado, donde se alcanzaron acumulados de agua de hasta seis milímetros en cuestión de minutos.

    De manera simultánea, el municipio de Itagüí y nuevamente el suroriente medellinense mantuvieron registros estables de un milímetro de agua acumulada.

    Las autoridades ambientales y los organismos de gestión del riesgo reiteraron el llamado a la ciudadanía para que mantenga la precaución al conducir.

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