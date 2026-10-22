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El cuerpo de José Gabriel Toro se encuentra en Medicina Legal

Se solicita a sus familiares que se acerquen a las instalaciones

Publicado por: Juan Manuel

El cuerpo de José Gabriel Toro se encuentra en Medicina Legal
El cuerpo de José Gabriel Toro se encuentra en Medicina Legal

Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente, en Medellín, se encuentra el cuerpo de José Gabriel Toro Araque, de 52 años de edad.

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En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente, en Medellín, se encuentra el cuerpo de José Gabriel Toro Araque, de 52 años de edad.

El señor José Gabriel Toro Araque nació el 6 de junio de 1974 en el municipio de Concordia, Antioquia. Su cuerpo ingresó a la sede de Medicina Legal de Medellín el 17 de octubre de 2026.

Se solicita a sus familiares que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o que se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir información correspondiente.

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