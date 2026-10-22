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Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente, en Medellín, se encuentra el cuerpo de José Gabriel Toro Araque, de 52 años de edad.

El cuerpo de José Gabriel Toro se encuentra en Medicina Legal

En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente, en Medellín, se encuentra el cuerpo de José Gabriel Toro Araque, de 52 años de edad.

El señor José Gabriel Toro Araque nació el 6 de junio de 1974 en el municipio de Concordia, Antioquia. Su cuerpo ingresó a la sede de Medicina Legal de Medellín el 17 de octubre de 2026.

Se solicita a sus familiares que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o que se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir información correspondiente.