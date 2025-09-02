Megaoperativo en Puente Aranda: policía intensifica acciones para combatir el hurto vehicular

Resumen: La Secretaría de Seguridad y la Policía de Bogotá realizaron un megaoperativo de más de cuatro horas en la localidad de Puente Aranda para combatir el hurto a vehículos y personas. La intervención incluyó la instalación de puestos de control, la inspección de bodegas y el cierre de establecimientos que no cumplían con las normativas. Las autoridades anunciaron que este tipo de acciones continuarán en otras zonas de la capital con problemáticas similares.

En un esfuerzo por combatir la criminalidad y devolverle la tranquilidad a los ciudadanos, las autoridades de Bogotá llevaron a cabo un megaoperativo de seguridad en la localidad de Puente Aranda. La intervención, que duró más de cuatro horas, reunió a más de 50 uniformados de diferentes especialidades de la Policía y un dron, con el objetivo principal de prevenir el hurto de vehículos y personas.

La acción policial se centró en varios puntos estratégicos de la localidad, incluyendo la Octava Sur y el sector de Alquería. En estos lugares, conocidos por ser corredores viales con alta afluencia de establecimientos comerciales y bares, se instalaron puestos de control para realizar registros a personas e inspección de vehículos y motocicletas. El objetivo era claro: verificar antecedentes y confirmar que no hubiese ningún reporte de hurto.

¡Los ciudadanos denunciaron y con @PoliciaBogota intervinimos! Así fue el operativo en la Octava Sur, bodegas de reciclaje y La Alquería, en Puente Aranda. Se instalaron puestos de control y se inspeccionaron vehículos y personas. Además, dos establecimientos con… pic.twitter.com/Fx9P6mWwzG — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 2, 2025

El operativo no solo se enfocó en la vía pública. En el sector de Pensilvania, los uniformados inspeccionaron bodegas de reciclaje que, según investigaciones previas, podrían estar involucradas en el manejo de mercancía robada.

Tras la revisión de documentos y permisos, una de las bodegas fue suspendida por incumplir la normatividad. En Alquería, otro establecimiento comercial fue cerrado por carecer de la documentación legal para operar.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, destacó que estas intervenciones masivas buscan enviar un mensaje contundente a los delincuentes. «Estamos en los territorios para prevenir el delito y devolverles la tranquilidad a los ciudadanos», aseguró el funcionario, subrayando la importancia de la colaboración entre la comunidad y las autoridades para cerrar espacios a las economías ilegales.

Se espera que este tipo de operativos se repliquen en otras localidades de la ciudad con problemáticas de inseguridad similares.