Resumen: La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó un avance histórico del 62.18% en agosto, impulsado por un progreso mensual récord. Según el alcalde Carlos Fernando Galán, la meta es superar el 70% de avance al cierre del año. Además, la Empresa Metro de Bogotá confirmó que la flota de trenes ya está en marcha: el primer tren ya se encuentra en el país, mientras 16 más están en construcción en China.

¡Buenas noticias para la capital! El Metro de Bogotá ya tiene su primer tren y las obras superan el 62% de avance general

El proyecto de infraestructura más importante de la capital, la Línea 1 del Metro de Bogotá, avanza a un ritmo sin precedentes. Según confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán, la construcción alcanzó un hito histórico en agosto de 2025, con un avance del 2.52% en un solo mes, el mayor progreso mensual registrado desde que comenzaron las obras.

Gracias a este impulso, el avance general del proyecto se ubica en un 62.18%. El mandatario capitalino expresó su optimismo con las cifras, destacando que el objetivo es mantener el ritmo para superar el 70% de avance al cierre de 2025.

Mientras las obras del viaducto aéreo avanzan, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) confirmó que la flota de trenes ya está en marcha. El primer tren que operará en la Línea 1 ya llegó al país, un hito logístico que refleja el progreso tangible del proyecto. En total, la flota estará compuesta por 30 trenes, de los cuales 16 se encuentran actualmente en construcción en la fábrica en China.

"La primera flota que operará la Línea 1 del Metro de Bogotá está compuesta por 30 trenes, que llegarán desde ahora y hasta octubre del próximo año, a un ritmo de entre uno y dos por mes. Estamos a la expectativa de recibir cinco este año. Actualmente, en la fábrica de China hay… pic.twitter.com/XvgpXxKbep Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) September 2, 2025

Según Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, se espera que los trenes lleguen a un ritmo de uno o dos por mes hasta octubre del próximo año. Cada unidad, que tarda aproximadamente 10 meses en ser fabricada, es sometida a rigurosas pruebas de desempeño para garantizar su óptimo funcionamiento, un proceso que también se replicará en Bogotá cuando el viaducto esté listo.